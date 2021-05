Crash Bandicoot: Gerücht: Synchronsprecher arbeiten an neuem Projekt

Mit einem Instagramm-Post sorgen die Crash Bandicoot Synchronsprecher für Freude unter den Fans, denn dort behaupten sie, sie würden gemeinsam an einem neuen Projekt arbeiten, das nichts mit dem beliebten Beuteldachs zu tun hat. Oder etwa doch?

Möglicherweise ist es kein Crash Game, dafür eher ein Crash Produkt. Vielleicht könnte es eine Wumpa League sein, ein Crash Team Racing Sequel, ein lustiger Cameo-Auftritt in Spyro 4, ein Crash in Smash, der Crash-Cartoon oder doch die Anfänge von Crash 5? Fragen über Fragen!

Crash Bandicoot's voice actor just posted this on Instagram.

Him and Lex are working together on a new project… That may or may not be crash Bandicoot related

🤔👌 pic.twitter.com/nHWTJ3zjKW

— Canadian Guy Eh (@Canadianguyehh) May 14, 2021