Crash Bandicoot: Teil 5 still und heimlich eingestellt?

Crash Bandicoot ist ein Millionen-Seller, was nicht nur Crash Bandicoot N.Sane Trilogy erst kürzlich bewiesen und die 20 Millionen Spielermarke durchbrochen hat.

Ein neuer Crash Bandicoot-Teil sollte dabei so sicher wie das Amen in der Kirche sein, oder? Denkste! Denn nach den neuesten Gerüchten wurde Crash Bandicoot 5 still und heimlich einfach eingestellt.

Nicholas Kole brachte die neuen Gerüchte in Umlauf. Er ist ein Illustrator und Zeichner, der mit Toys for Bob an Spyro Reignited Trilogy und Crash Bandicoot 4: It’s About Time gearbeitet hat. Er veröffentlichte via X-Twitter eine Stellungnahme und sagte:

„GUT. Unser abgesagtes Projekt der letzten 3 Jahre ist seit heute offiziell und wirklich tot (interne Versuche, es zu retten, sind gescheitert) und das Embargo für die gesamte Portfolioarbeit wurde aufgehoben. „RIP Project Dragon. Macht euch bereit für die größte Kunstbombe aller Zeiten mit Werken, die ich geliebt habe.“ „Oh, verdammt, tut mir leid, Leute – es ist nicht Spyro. Ich wollte der Fangemeinde keinen Herzinfarkt verpassen. ‚Dragon‘ ist unser Codename für die völlig neue IP, an der wir seit über 3 Jahren arbeiten.“ 2Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr, wenn ihr jemals irgendetwas von mir gemocht habt, dieses hier *geliebt* hättet.“ „Es ist nicht Spyro, aber eines Tages werden die Leute von dem Crash 5 hören, das es nie gab, und das wird ihnen das Herz brechen.“