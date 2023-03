Crash Team Rumble: Release-Termin im Juni, Beta im April

Autor:, in / Crash Team Rumble

Activision kündigt die Veröffentlichung von Crash Team Rumble für den 20. Juni 2023 an. Das Online-Actionspiel aus dem Hause Toys For Bob wird für die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC erscheinen.

In die teambasierten Kämpfe aus jeweils 4 Spielern können sich Fans aber schon im April stürzen. Denn, zwischen dem 20. und 24. April findet eine Closed Beta für Vorbesteller zu Crash Team Rumble statt. Fünf Helden (Crash, Coco, Dr Neo Cortex, Tawna und Dingodile) stehen dort mit ihren einzigartigen Fähigkeiten zur Auswahl.

Crash Team Rumble wird in zwei Versionen erhältlich sein. Die Standard Edition kostet knapp 30,- Dollar und enthält den Battle Pass für Season 1. Die Deluxe Edition für knapp 40,- enthält ebenfalls den Battle Pass, darüber hinaus aber auch 25 Stufen für den Pass sowie das Proto Pack mit Skins und Banner.

Schaut euch diese neuen Gameplay-Videos an: