Crash Team Rumble: So startet ihr noch heute die Beta

Für Spieler von Crash Team Rumble lautet das Motto ab sofort #BANDICRUIT.

Es müssen Teammitglieder rekrutiert und alle Vorbereitungen getroffen werden, um sich auf die Jagd nach Früchten zu begeben. Denn die geschlossene Beta ist schon gestartet. Vom 20. April bis zum 24. April (jeweils 19 Uhr MESZ) könnt ihr loslegen.

Für Fans, die das Spiel für Xbox- oder PlayStation-Konsolen vorbestellen, beginnt der exklusive Zugang zur Beta direkt. Dann können sie die legendären Helden und Schurken der Reihe in einen teambasierten Arena-Wettkampf 4 gegen 4 führen.

In der geschlossenen Beta von Crash Team Rumble erwarten die Fans fünf ihrer Lieblingscharaktere, drei einzigartige actiongeladene Arenen voller überraschender strategischer Vorteile und eine Vielfalt an fellsträubenden Modi, in denen der Mut ihrer Teams auf die Probe gestellt wird.