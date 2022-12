Crash Team Rumble: Teambasiertes Onlinespiel macht Jagd auf Wumpa-Früchte

Macht euch bereit, ein Team zu bilden und loszulegen, denn Crash und seine Freunde (und Feinde) sind zurück, und dieses Mal wird es einen unerwarteten, pelzigen Wettkampf geben!

Crash Team Rumble, das vom Team von Toys for Bob (Crash Bandicoot 4: It’s About Time) entwickelt wird, ist ein brandneues, teambasiertes 4v4-Online-Multiplayer-Videospiel, das im lebhaften und verrückten Universum von Crash Bandicoot spielt.

Crash Team Rumble wird von Activision Publishing veröffentlicht und erscheint im Jahr 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.

In Crash Team Rumble können Fans in die Rolle von Crash, Dingodile und einer Vielzahl anderer Freunde und Feinde schlüpfen, von denen jeder seine eigene Stärke, Persönlichkeit und seinen eigenen Spielstil hat, während sie in wilden und abwechslungsreichen Arenen in 4v4 teambasierter Online-Multiplayer-Action gegeneinander antreten.

Um ihre Mannschaft zum Sieg zu führen, müssen die Spieler als Team rutschen, schmettern, stoßen und hämmern, um als „Fur-st“ die meisten Wumpa-Früchte in ihrer Drop-off-Zone zu sammeln und gleichzeitig die Drop-Zone des gegnerischen Teams zu verteidigen.

Crash Team Rumble ist plattformübergreifend spielbar und bietet jede Menge strategischer Gameplay-Elemente, die den Spielverlauf auf witzige Art und Weise verändern können.

Paul Yan, Co-Studioleiter bei Toys For Bob: „Wir freuen uns sehr, mit Crash Team Rumble eine neue Variante des Mehrspielermodus im Crash-Universum vorzustellen. Crash Team Rumble hat für jeden etwas zu bieten – einfaches Aufnehmen und Spielen für diejenigen, die einfach nur einsteigen wollen, während es auch erfahrenen Spielern die Möglichkeit bietet, die einzigartigen Fähigkeiten ihres Helden zu nutzen und zu meistern.“

Schaut euch dazu auch den offiziellen Ankündigungs-Trailer und weitere Screenshots an.