Crazy Taxi: World Tour: Axel jagt Taxidiebe 2027 rund um die Welt

Crazy Taxi kehrt mit einem weltweiten Abenteuer und neuen Missionen zurück.

SEGA hat Crazy Taxi: World Tour beim Xbox Games Showcase angekündigt, einen neuen Teil der legendären Arcade-Rennspielreihe, der die actiongeladene Taxi-Formel auf eine globale Reise schickt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Axel, der sich auf die Jagd nach geheimnisvollen maskierten Schurken begibt. Diese haben sein geliebtes Taxi gestohlen und lösen damit ein Abenteuer aus, das Spieler an verschiedene Schauplätze rund um den Globus führt.

Der Ankündigungstrailer verspricht die bekannte Mischung aus rasanter Fahraction, spektakulären Manövern und verrückten Missionen. Gleichzeitig sollen Spieler bei ihren Aufträgen erneut möglichst viel Geld verdienen und sich durch zahlreiche Herausforderungen kämpfen.

Die ersten Szenen deuten auf einen deutlich größeren Umfang als in früheren Serienteilen hin und setzen auf internationale Schauplätze sowie neue Abenteuer abseits klassischer Taxifahrten.

Crazy Taxi: World Tour erscheint 2027 für Xbox Series X|S und Xbox on PC als Xbox Play Anywhere-Titel.