Crazy Taxi: World Tour: Axel jagt Taxidiebe 2027 rund um die Welt

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Image: SEGA

Crazy Taxi kehrt mit einem weltweiten Abenteuer und neuen Missionen zurück.

SEGA hat Crazy Taxi: World Tour beim Xbox Games Showcase angekündigt, einen neuen Teil der legendären Arcade-Rennspielreihe,  der die actiongeladene Taxi-Formel auf eine globale Reise schickt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Axel, der sich auf die Jagd nach geheimnisvollen maskierten Schurken begibt. Diese haben sein geliebtes Taxi gestohlen und lösen damit ein Abenteuer aus, das Spieler an verschiedene Schauplätze rund um den Globus führt.

Der Ankündigungstrailer verspricht die bekannte Mischung aus rasanter Fahraction, spektakulären Manövern und verrückten Missionen. Gleichzeitig sollen Spieler bei ihren Aufträgen erneut möglichst viel Geld verdienen und sich durch zahlreiche Herausforderungen kämpfen.

Die ersten Szenen deuten auf einen deutlich größeren Umfang als in früheren Serienteilen hin und setzen auf internationale Schauplätze sowie neue Abenteuer abseits klassischer Taxifahrten.

Crazy Taxi: World Tour erscheint 2027 für Xbox Series X|S und Xbox on PC als Xbox Play Anywhere-Titel.

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23 Kommentare Added

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  3. buimui 468640 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 07.06.2026 - 20:35 Uhr

    Holt mich leider nicht mehr ab. Habe auf der Dreamcast wahrscheinlich für mein ganzes Leben vorgespielt.

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  4. Ranzeweih 157555 XP God-at-Arms Onyx | 07.06.2026 - 20:46 Uhr

    So geil! Das wird für mich ein Day 1 Kauf. Ich hab Crazy Taxi 1 & 2 auf dem DC damals geliebt.

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  7. DR. ACULA666 21570 XP Nasenbohrer Level 1 | 07.06.2026 - 21:30 Uhr

    Wird im GP mal angezockt. Hatte damals … lang ist es her 😬 …mit Crazy Taxi auf der guten alten Dream Cast mordsmäßig viel Spaß. Wenn Besuch da war, wurde immer CT gezockt…

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  10. de Maja 349025 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.06.2026 - 21:51 Uhr

    Dachte nicht das CT nochmal bocken wird aber das Video direkt wieder mit Offspring zu starten hat alte Gefühle geweckt und ich habe jetzt echt doch wieder Bock auf Crazy Taxi 😆 hätte ich echt nicht erwartet, voll der Nostalgieflash.

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