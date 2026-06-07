Crazy Taxi: World Tour: Axel jagt Taxidiebe 2027 rund um die Welt

SEGA hat Crazy Taxi: World Tour beim Xbox Games Showcase angekündigt, einen neuen Teil der legendären Arcade-Rennspielreihe, der die actiongeladene Taxi-Formel auf eine globale Reise schickt.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht Axel, der sich auf die Jagd nach geheimnisvollen maskierten Schurken begibt. Diese haben sein geliebtes Taxi gestohlen und lösen damit ein Abenteuer aus, das Spieler an verschiedene Schauplätze rund um den Globus führt.
Der Ankündigungstrailer verspricht die bekannte Mischung aus rasanter Fahraction, spektakulären Manövern und verrückten Missionen. Gleichzeitig sollen Spieler bei ihren Aufträgen erneut möglichst viel Geld verdienen und sich durch zahlreiche Herausforderungen kämpfen.
Die ersten Szenen deuten auf einen deutlich größeren Umfang als in früheren Serienteilen hin und setzen auf internationale Schauplätze sowie neue Abenteuer abseits klassischer Taxifahrten.
Crazy Taxi: World Tour erscheint 2027 für Xbox Series X|S und Xbox on PC als Xbox Play Anywhere-Titel.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok, das ist geil. Da bin ich gespannt drauf.
Hab mega Bock drauf. Crazy Taxi macht soviel Laune^^
Holt mich leider nicht mehr ab. Habe auf der Dreamcast wahrscheinlich für mein ganzes Leben vorgespielt.
Ich auch, früher war es cool.
So geil! Das wird für mich ein Day 1 Kauf. Ich hab Crazy Taxi 1 & 2 auf dem DC damals geliebt.
Bin gespannt, welche anderen alten Games von Sega noch wiederbelebt werden
Da kommen sofort Erinnerungen hoch.
Wird im GP mal angezockt. Hatte damals … lang ist es her 😬 …mit Crazy Taxi auf der guten alten Dream Cast mordsmäßig viel Spaß. Wenn Besuch da war, wurde immer CT gezockt…
Wird alleine aus Nostalgiegründen gekauft …
Habe ich damals gesuchtet das reicht mir für ein Leben
Dachte nicht das CT nochmal bocken wird aber das Video direkt wieder mit Offspring zu starten hat alte Gefühle geweckt und ich habe jetzt echt doch wieder Bock auf Crazy Taxi 😆 hätte ich echt nicht erwartet, voll der Nostalgieflash.