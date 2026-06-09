Crazy Taxi: World Tour: SEGA erweitert den Klassiker um neue Städte und Multiplayer

SEGA hat im Rahmen des Xbox Games Showcase 2026 offiziell Crazy Taxi: World Tour angekündigt. Der neue Ableger der legendären Arcade-Rennspielreihe erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.

Im Mittelpunkt der Präsentation standen vor allem zahlreiche neue Features, mit denen die Serie deutlich erweitert werden soll. Während die bekannte Hochgeschwindigkeits-Action erhalten bleibt, setzt Crazy Taxi: World Tour erstmals auf eine umfangreiche Story-Kampagne, neue Schauplätze rund um den Globus sowie zusätzliche Multiplayer-Inhalte.

Fünf Städte und neue Missionen

Zu den größten Neuerungen zählen mehrere neue Spielgebiete. Statt nur in einer Stadt unterwegs zu sein, reisen Spieler künftig durch fünf unterschiedliche Städte mit jeweils eigenen Straßen, Herausforderungen und Missionen.

SEGA verspricht dabei abwechslungsreiche Umgebungen und verschiedene Terrains, die neue Fahrstile und Strategien ermöglichen sollen.

Multiplayer gegen Spieler aus aller Welt

Erstmals erhält die Reihe umfangreiche Multiplayer-Modi. Spieler können sowohl gegen Freunde als auch gegen andere Fahrer weltweit antreten.

Welche konkreten Spielmodi enthalten sein werden, hat SEGA bislang noch nicht verraten. Die Ankündigung bestätigt jedoch, dass Online-Wettbewerbe ein zentraler Bestandteil von Crazy Taxi: World Tour werden.

Neue Fahrzeuge und umfangreiche Anpassungen

Auch bei den Fahrzeugen geht die Reihe neue Wege. Spieler können zahlreiche neue Fahrzeuge freischalten und diese umfangreich individualisieren.

SEGA spricht von verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten, mit denen sich ein eigenes Taxi erstellen lässt. Damit erhält die Serie erstmals deutlich mehr Personalisierungsoptionen als in den bisherigen Ablegern.

Klassischer Arcade-Modus kehrt zurück

Neben den neuen Inhalten wird auch der traditionelle Arcade-Modus zurückkehren. Fans der Originalspiele können damit erneut die klassische Crazy-Taxi-Erfahrung erleben, die die Reihe berühmt gemacht hat.

Internationales Abenteuer mit Axel

Unter der Leitung von Serien-Schöpfer Kenji Kanno übernimmt erneut Axel die Hauptrolle. Die Geschichte dreht sich um mysteriöse maskierte Diebe, die sein geliebtes Taxi gestohlen haben. Auf der Jagd nach den Tätern führt ihn das Abenteuer durch verschiedene Länder und Städte rund um den Globus.

Weitere Informationen zu Crazy Taxi: World Tour sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Der Release ist für 2027 geplant.