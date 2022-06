Creative Assembly: Alien Isolation-Schöpfer arbeiten seit 4 Jahren an Sci-Fi-Shooter

In einem Interview, das in der neuesten Ausgabe (Ausgabe 373) des Edge-Magazins (via GamesRadar) veröffentlicht wurde, sprachen Creative Assembly Studio Director Gareth Edmondson und Creative Director Alistair Hope über den bisher unangekündigten Ego-Shooter, der sich bereits seit vier Jahren in der Entwicklung befindet.

Die Entwickler stellten dabei klar, dass man bei dem neuen Projekt vor allem auf „Detailtreue und Authentizität“ sowie auf dem „Verständnis des Quellenmaterials“ setzt. Um welches Material es sich dabei handelt, wollte man aber noch nicht verraten.

Chief Product Officer Rob Bartholomew sagte: „Es ist unsere neue IP, und es ist eine Welt, die wir erschaffen, und natürlich arbeiten wir händeringend daran, und wir wollen es wirklich richtig machen.“ „Wir wollen verstehen, wie Authentizität in einem blauen Ozean oder unter einem offenen Himmel aussieht, wenn man ein leeres Blatt vor sich hat.“

Konkrete Details zum Spiel gibt es derzeit nicht. Lediglich frühere Stellenausschreibungen lassen vermuten, dass es sich um einen möglichen Helden-Shooter im SEGA Universum handeln könnte.