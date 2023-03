Creative Assembly: Entwicklerstudio eröffnet dritten Standpunkt in Newcastle

Das SEGA Europe angehörige Entwicklerstudio Creative Assembly, bekannt für Spiele wie Alien Isolation, die Total War-Reihe oder die Entwicklung des kommenden Multiplayer-Sci-Fi-Shooters Hyenas, gibt die Eröffnung eines dritten Studio-Standpunkts bekannt.

Neben dem Hauptsitz in Sussex, Großbritannien und einem Studio in der bulgarischen Hauptstadt Sofia verfügt das Unternehmen zukünftig mit Creative Assembly North über eine zusätzliche Zweigstelle im englischen Newcastle.

Das neu gegründete Studio, wird unter der Leitung von Branchenveteranin Giselle Stewart (Reflections, TIGA, Ubisoft) zunächst gemeinsam mit dem Team aus Sussex an einem noch unangekündigten Projekt arbeiten, welches Spielern ein unvergessliches Erlebnis bieten soll.

Zudem wird in Newcastle ein Team für kontinuierliche Verbesserung ansässig sein, das mit allen drei Teams zusammenarbeiten wird, um Entwicklungswerkzeuge, Arbeitsabläufe und Entwicklungserfahrungen nachhaltig zu verbessern.

„Es ist unglaublich aufregend, ein neues Entwicklerstudio von Grund auf, mit der vollen Unterstützung und dem Wissen eines der ältesten und größten Studios Großbritanniens zu gründen.“

„Wir setzen auf Flexibilität, schnelle Iteration und Kreation, während wir die standortübergreifende Zusammenarbeit fördern. Wir bringen neue Arbeitsplätze in den Nordosten des Landes und bauen ein Studio auf, das die fantastische Kultur und die Werte von Creative Assembly verstärkt.“

„Wir werden auch die Reichweite des preisgekrönten Outreach-Programms des Studios, des Legacy Project, ausweiten, um die hervorragende Ausbildung in der Branche in der Region zu unterstützen“, so Stewart in einer Erklärung.