Creative House 2: 2K-Mitgründer Christoph Hartmann übernimmt Ubisoft-Studio

Ubisoft hat Christoph Hartmann zum General Manager von Creative House 2 ernannt. Die neue Organisationseinheit bündelt mehrere Studios und Marken, die sich auf kompetitive und kooperative Actionspiele konzentrieren, darunter die bekannten Tom Clancy-Reihen.

Zu Creative House 2 gehören unter anderem Tom Clancy’s The Division, Tom Clancy’s Ghost Recon und Tom Clancy’s Splinter Cell. Ebenfalls Teil des Portfolios ist March of Giants, ein Free-to-Play-MOBA, das Ubisoft im Dezember übernommen hat.

In seiner neuen Rolle verantwortet Hartmann die strategische Ausrichtung sowie die langfristige Entwicklung des gesamten Markenportfolios. Ubisoft-CEO Yves Guillemot bezeichnete ihn als die ideale Besetzung für die Leitung der neuen Creative House-Struktur und hob insbesondere seine Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Spielereihen hervor.

Hartmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Spielebranche. Er war Mitgründer von 2K Games und leitete das Label bis 2017. Während dieser Zeit verantwortete er unter anderem erfolgreiche Marken wie Borderlands, BioShock, Sid Meier’s Civilization, NBA 2K und XCOM. Darüber hinaus begleitete er frühe Veröffentlichungen der Grand Theft Auto-Reihe. Zuletzt war Hartmann als Vice President bei Amazon Games tätig.

Nach eigenen Angaben sieht Hartmann großes Potenzial in den beteiligten Ubisoft-Studios, darunter Massive Entertainment, Ubisoft Montreal, Ubisoft Paris und Ubisoft Toronto. Mit der neuen Organisationsstruktur sollen die Teams künftig noch stärker dabei unterstützt werden, langfristig erfolgreiche Spielerlebnisse und starke Marken aufzubauen.

Die Ernennung ist Teil von Ubisofts neuer Unternehmensstruktur, mit der die Entwicklung und Betreuung einzelner Franchise-Gruppen künftig zentraler organisiert werden soll.