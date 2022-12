Creature Lab: Kickstarter-Kampagne für Konsolenversion angekündigt

Image Power hat den Start einer Kickstarter-Kampagne angekündigt, um zusätzliche Ressourcen für die Erweiterung ihres Titels Creature Lab zu sammeln.

Creature Lab ist ein Spiel, das das Horrorgenre mit einem „Simulator“ für verrückte Wissenschaftler verbindet und am 19. Januar 2023 für den PC erscheinen wird. Das Minimalziel der Kampagne liegt bei 10.000 CAD und sie läuft bis zum 10. Januar 2023.

„Wir haben eine Menge Arbeit und kreative Energie in Creature Lab gesteckt. Ich bin mir sicher, dass das Spiel am 19. Januar ein wirklich einzigartiges Erlebnis für PC-Spieler bieten wird, die auf ihre Ankunft warten. Unser Bestreben, die Nutzer aller gängigen Plattformen, also auch der Konsolen, mit unserer Produktion zu versorgen, resultiert auf der Tatsache, dass wir an die hohe Qualität des Spiels glauben“, so Piotr Figarski, Vicepresident.

„Mit Creature Lab, das seine endgültige Form annimmt, haben wir eine Menge sehr guter Ideen gesammelt, die unser Budget übersteigen. Ich zähle auf die Anziehungskraft dieser Ideen auf unsere Fans und hoffe, dass der Erfolg unserer Kickstarter-Kampagne es uns ermöglicht, zumindest einige von ihnen umzusetzen.“