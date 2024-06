Creatures of Ava: Release-Termin zum Xbox Game Pass-Spiel

Autor:, in / Creatures of Ava

Der Release-Termin zum Xbox Game Pass-Spiel Creatures of Ava wurde offiziell verkündet.

11 bit Studios hat den offiziellen Release-Termin von Creatures of Ava bekannt gegeben. Demnach erscheint das Spiel am 7. August 2024 und wird direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass spielbar sein.

Das Ziel von Creatures of Ava ist es, die einzigartigen Spezies, auf die man trifft, zu retten – nicht, sie zu fangen. Das Kampfsystem kommt ohne Gewalt aus. Die vier Biome unterscheiden sich stark voneinander und stecken voller Leben – allerdings wird der Planet Ava von einer mysteriösen Infektion namens „Withering“ heimgesucht, die zum langsamen Verfall führt. In der Rolle der enthusiastische Abenteurerin Vic erkunden die Spieler die eindrucksvollen Landschaften und versuchen, den Planeten und all seine Bewohner zu retten.

Aber was bedeutet es eigentlich, etwas wirklich zu retten? Es mag zwar menschlicher Instinkt sein, die Hilflosen zu schützen und den Schwachen zu helfen, aber werden die Spieler es wagen, loszulassen, wenn der Kampf zu anstrengend wird? Es liegt an ihnen, die Epidemie, die den Planeten heimgesucht hat, zu stoppen und zu entscheiden, wann es besser ist, eine bittere Pille zu schlucken und den Rückzug anzutreten.

Den neuen Trailer könnt ihr euch weiter unten anschauen. Hier gibt es mehr Informationen zu Creatures of Ava.

Creatures of Ava, entwickelt von den beiden spanischen Studios Inverge Games und Chibig, erscheint am 7. August für PC und Xbox. Das Spiel wird vom ersten Tag an Teil des PC Games Pass und Xbox Game Pass sein.