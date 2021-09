Creepy Tale 2: Gruseliges Märchen-Point-and-Click angekündigt

Das Point-and-Click-Spiel Creepy Tales 2 wurde für Xbox One und Xbox Series X/S angekündigt und wird am 17. November erscheinen.

Schaltet das Licht aus, zündet eine Kerze an, wickelt euch in eine Decke und macht euch bereit, ein sehr gruseliges Märchen zu hören. In Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Creepy Tale 2 in etwa einem Monat haben die Creepy Brothers in Zusammenarbeit mit No Gravity Games beschlossen, euch etwas Zeit zu geben, um euch mit dem ersten Teil der Serie vertraut zu machen.

Bei der Creepy Tale-Serie handelt es sich um Point-and-Click-Adventures, die in einer märchenhaften, an die Gebrüder Grimm erinnernden Welt spielen. Löst Rätsel, bringt die Geschichte voran, rettet euer Geschwisterchen! Genießt Creepy Tale jetzt und bereitet euch auf Creepy Tale 2 vor, das am 7. Oktober 2021 für Nintendo Switch und am 17. November 2021 für Xbox erscheint.

Creepy Tales 2

Es begann alles, als die mageren Jahre kamen. Eine unbekannte böse Macht begann, ein friedliches Königreich zu terrorisieren, entführte die Kinder und die unschuldigen Bewohner des Waldes. Was einst ein friedliches Königreich war, in dem Menschen und fantastische Kreaturen in Harmonie zusammenlebten, wurde zu einem Land der Finsternis und Angst.

Erfahrt die dunkle Geschichte, die das einst so friedliche Land heimgesucht und in einen furchterregenden Ort verwandelt hat, der von jenseitigem Bösen erfüllt ist. Vielleicht seid ihr derjenige, der die Geheimnisse der Gegend lüftet und den Frieden wiederherstellt.

Features

Wunderschöne 2D-Grafiken, die eure Augen am Bildschirm kleben lassen

Faszinierende, gruselige Geschichte, die euch auf Trab halten wird

Beunruhigende Welt mit einer Atmosphäre wie in den Märchen der Gebrüder Grimm

Unvergesslicher Soundtrack, der sicherlich Musik in euren Ohren sein wird

Rätsel, die euer Gehirn auf Trab bringen werden

Schaut euch jetzt den Creepy Tales 2 Reveal Trailer an:

Creepy Tale 2 erscheint für Nintendo Switch am 7. Oktober 2021 und für Xbox One und Xbox Series X/S am 17. November 2021.