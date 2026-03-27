Crime Boss: Rockay City: Feiert 3 Jahre – Open-Beta Modkit und Update 20 jetzt live

Crime Boss: Rockay City feiert sein dreijähriges Jubiläum mit Update 20 und einem Modkit für die offene Beta.

Drei Jahre nach dem ersten Betreten von Rockay City feiert der beliebte organisierte Crime-Shooter Crime Boss: Rockay City ein bedeutendes Jubiläum.

Seit dem Launch im März 2023 haben die explosiven Turf-Battles, die nervenaufreibenden Heists und der prominente Cast Spieler weltweit begeistert.

Um dieses Jubiläum zu feiern und der wachsenden Community zu danken, bringen 505 Games und INGAME Studios zwei neue Inhalte gleichzeitig auf alle Plattformen: das Open-Beta Modkit und Update 20.

Mit dem Open-Beta Modkit können Spieler die Welt von Crime Boss: Rockay City aktiv erweitern. Das Tool erlaubt das Erstellen eigener Boss-Charaktere, Missionen, Waffen-Skins, Rockay Rumble-Karten und mehr.

Über den Epic Games Store heruntergeladen, können diese Mods sowohl auf Steam als auch auf Epic Games gespielt werden und tragen so direkt zur Weiterentwicklung des Spiels bei.

Update 20 führt eine Reihe von Quality-of-Life-Verbesserungen ein. Darunter fallen eine Überarbeitung der Teammitglied-Boni, optimiertes Speichermanagement und zusätzliche Spielmechaniken. Spieler können außerdem mit einem neuen Ausrüstungsgegenstand, dem auffälligen Golden Brick, ihren Reichtum in spektakulärer Form zur Schau stellen.