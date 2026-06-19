Crime Boss: Rockay City: Großes 2.0 Update verändert das Spiel komplett – mit neuem Story-Modus

Crime Boss: Rockay City feiert gleich zwei Meilensteine: Über eine Million verkaufte Einheiten sowie das zweijährige Jubiläum auf Steam. Passend dazu ist das große Update 21 erschienen, das den Titel auf Version 2.0 anhebt.

Das Update gilt als bisher größter Schritt in der Entwicklung des Spiels und bringt zahlreiche neue Inhalte sowie grundlegende Änderungen am Spielerlebnis.

Im Mittelpunkt steht ein komplett neuer Story-Modus, der die Geschichte rund um Travis Baker als lineare Kampagne erzählt. Dabei entfällt der bisherige Roguelite-Ansatz inklusive Permadeath und Zufallselementen, wodurch die Handlung deutlich zugänglicher werden soll.

Zusätzlich erweitert Update 21 das Spiel um neue Missionen, darunter ein klassischer Heist-Auftrag sowie eine ungewöhnliche Extramission im Stil eines übernatürlichen Szenarios.

Ein weiterer großer Bestandteil ist der vollständige Release der Modding-Tools auf PC, mit denen Spieler eigene Charaktere, Waffen, Missionen und Spielmodi erstellen können. Laut Entwickler sollen ausgewählte Community-Inhalte künftig auch den Weg auf Konsolen finden.

Crime Boss: Rockay City ist weiterhin für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.