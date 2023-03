Crime Boss: Rockay City: Neue Charaktere, Überfälle und Missionen nach Release

Auch nach dem Launch von Crime Boss: Rockay City wird das Spiel weitere Einnahmen generieren, wie man bereits aus einem Finanzbericht von Digital Bros. nachlesen konnte.

Jarek Kolář, Development Director bei Ingame Studios, sprach über die Pläne für das Spiel, welches sich weiterentwickeln soll.

Kolář sagte: „Das Wort ‚Evolution‘ steht auf unserer Roadmap. Rockay ist eine Stadt, die niemals schläft, und das gilt auch für die Entwicklung des Spiels. Vom ersten Tag an werden wir das Spiel iterieren und verbessern.“

Post Launch-Inhalte sollen demnach neue Charaktere und Szenarien, aber auch Überfälle und Aufträge umfassen. Selbst neue Erzählstränge, die die Geschichte in neue Richtungen führen, sind geplant.

Der Entwickler will das Spiel auch mit der Zeit weiter verbessern, und hofft auf das Feedback der Spieler, für das man eine eigene Seite eingerichtet hat.

Über mögliche neue Stars aus den 1980er und 1990er Jahren sagte Kolář: „In den späten 80er und 90er Jahren gab es einige der berühmtesten Stars aus Film und Fernsehen. Wir würden gerne so viele wie möglich einbeziehen. Es haben sich sogar schon ein paar Namen gemeldet, was uns sehr schmeichelt, also werden wir sehen, wie es läuft.“

„Wir haben so viele Inhalte für die Zeit nach dem Start geplant, dass es falsch wäre, nicht auch ein paar neue Stars einzubeziehen, oder? Wir haben hier eine Menge Hollywood-Geschichte, mit der wir spielen können. Ich kann nicht zu viel verraten, ich will nichts verraten!“