Crime Boss: Rockay City: Neuer Spielmodus und Nahkämpfe hinzugefügt

Der Videospiel-Publisher 505 Games und der Entwickler Ingame Studios kündigen ein neues Update für Crime Boss: Rockay City an, das einen brandneuen Rockay Rumble-Spielmodus sowie weitere Gameplay-Verbesserungen enthält.

Im brandneuen Hordenmodus Rockay Rumble treten die Spieler gegen Wellen von Gegnern an, die ihre Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen werden.

Das neue Update fügt außerdem zum ersten Mal einen speziellen Nahkampfwaffen-Slot hinzu. Von nun an werden alle Charaktere Nahkampfwaffen in einem separaten Slot tragen, was den Wechsel von der Waffe zum Nahkampf einfacher denn je macht.

Um den Start des Updates zu feiern, wird es ab dem 1. November ein zeitlich begrenztes Doppel-EP-Event geben, bei dem die Spieler in allen Aktivitäten doppelte EP erhalten und schneller aufsteigen können.

Spieler sollten sicherstellen, dass sie am ersten Tag dabei sind, um die doppelten EP zu erhalten! Das Crime Boss-Team veranstaltet zudem sein erstes Community-Event, bei dem die Spieler zusammenarbeiten, um den neuen Spielmodus Rockay Rumble abzuschließen und coole Preise zu gewinnen.

Zu den Highlights von Update 12 gehören:

Ein brandneuer Spielmodus: Rockay Rumble – Überlebt gegen unerbittliche Feinde in diesem actiongeladenen Hordenmodus.

Dedizierter Nahkampfwaffen-Slot – Alle Charaktere tragen jetzt Nahkampfwaffen in einem separaten Slot.

Eigenständige Handlungsstränge im Einzelspielermodus – Spielt jeden Handlungsstrang separat in der Kampagne durch.

Verbesserte XP-Belohnungen – Der XP-Gewinn ist nicht mehr auf eine Stufe pro Mission beschränkt.

Spielkorrekturen und -verbesserungen – Reibungsloseres Gameplay durch verschiedene Korrekturen und Aktualisierungen.