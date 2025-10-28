Crime Boss: Rockay City: Neuer Überfall mit Update 18 live

Image: 505 GAMES

Nur in Crime Boss: Rockay City könnt ihr mit Update 18 ein ausgemustertes Düsentriebwerk benutzen, um einen Banktresor aufzubrechen.

INGAME STUDIOS und 505 Games zeigen eine brandneue Mission, Verbesserungen und Updates für Update 18 von Crime Boss: Rockay City, während die actiongeladene Roadmap für 2025 weitergeht.

Ganz oben auf der Liste steht Afterburner, ein rasantes Bankheist-Spiel, bei dem die Spieler mit einem ausgemusterten Düsentriebwerk ausgestattet werden, um sich ihren Weg durch den Tresorraum zu bahnen und unvorstellbare Reichtümer zu erbeuten. Ein ganz normaler Montag in Rockay City also.

Neben der Afterburner-Mission bringt Update 18 eine Menge neuer Inhalte mit sich, darunter:

  • Macht euch auf den Weg zur Roguelite-Meisterschaft mit 13 zusätzlichen ELITE-BOSS-BONI.
  • Das neue und verbesserte CHARAKTERRAD zeigt zusätzliche Infos zu Bots und Spielern in der Gruppe an.
  • Diese Funktion steht sowohl HOSTS als auch CLIENTS zur Verfügung.
  • Infos zu STRIKES IN STEALTH werden jetzt sofort im HUD angezeigt und zeigen klar die genaue Ursache an.

Weitere, wichtige Verbesserungen:

  • Umfassende Neugewichtung der Roguelite-Bosse
  • Sofortiges Gameplay-Feedback zu Schlägen und fehlgeschlagenen, sauberen Ausführungen
  • Schützt eure Freunde durch reduzierten Schaden für Verbündete durch Sprengstoffe

Die vollständigen Patch-Hinweise für Update 18 findet ihr hier.

  1. Ash2X 300280 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.10.2025 - 15:21 Uhr

    Das Spiel ist extrem stumpf, aber teilweise so spottbillig dass es glatt den Spaß wert ist.
    Hatte es auf der Wunschliste und nur 4€ bezahlt 😄

    • Sturmi 10665 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 28.10.2025 - 15:28 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Bin ja großer Payday 2 Fan und habe mir später den 3. Teil geholt. Das war eher eine Enttäuschung. Ich habe mich ja immer gefragt ob vielleicht dieses Game hier die bessere Alternative gewesen wäre.

Hinterlasse eine Antwort