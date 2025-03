Crime Boss: Rockay City: Update 14 bringt Crossplay ins Verbrechen

Der führende Videospiel-Publisher 505 Games und der Entwickler INGAME STUDIOS kündigen stolz das neueste Update für ihren Raubüberfall-Hit Crime Boss: Rockay City an, das einen plattformübergreifenden, kooperativen Multiplayer-Modus für alle Plattformen und mehr mit sich bringt.

Schließt euch Spielern auf Steam, Epic Games, Xbox Series X|S und PS5 an und raubt euch den Weg an die Spitze der kriminellen Unterwelt. Mit der Quick Join-Funktion im Spiel könnt ihr Spieler auf allen Plattformen finden oder Lobby-Codes mit Freunden teilen, um auf allen unterstützten Plattformen ein Team zu bilden.

Eine brandneue Karte für Rockay Rumble, die im pulsierenden Chinatown von Rockay City angesiedelt ist, wird ebenfalls in Update 14 verfügbar sein. Die nach dem chinesischen Neujahr benannte Karte „Trial of the Snake“ bietet Veteranen auf der Karte „Rockay Rumble“ eine härtere Herausforderung, die sie ausprobieren können.

Crime Boss: Rockay City ist auf Steam, EPIC Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.