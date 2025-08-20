Crime Boss: Rockay City: Update 17 ist raus

Crime Boss: Rockay City – Update 17 erweitert Spielmechaniken und Fortschrittssysteme – neuer Bankraubmodus, XP-Events und Heist-Guides jetzt auf allen Plattformen verfügbar!

Mit Update 17 für Crime Boss: Rockay City haben 505 Games und INGAME STUDIOS neue Inhalte und Verbesserungen veröffentlicht, die euch ein erweitertes Spielerlebnis bieten.

Das Update ist ab sofort auf allen unterstützten Plattformen verfügbar und richtet sich sowohl an erfahrene Spielerinnen und Spieler als auch an Neueinsteiger.

Im Mittelpunkt steht eine neue Variante des Banküberfalls mit dem Titel „S&M: Private Reserve“, die euch zusätzliche strategische Möglichkeiten bei der Durchführung von Raubzügen eröffnet.

Darüber hinaus wurden regelmäßige Double-XP-Wochenenden eingeführt, die euch eine schnellere Charakterentwicklung ermöglichen. Das bestehende „How to Heist“-System wurde um zwei neue Anleitungen ergänzt, die euch beim Erlernen und Optimieren eurer Vorgehensweise im Spiel unterstützen.

Zusätzlich wurden Anpassungen am Roguelite-Turf-War-Modus vorgenommen, die sich auf das Wirtschaftssystem und die Belohnungsstruktur auswirken. Diese Änderungen sollen euch mehr Spielwert bieten, wenn ihr gegnerische Banden bekämpft und eure Kontrolle über Rockay City ausbaut.

Das Update zielt darauf ab, die Spieltiefe zu erhöhen und euch neue Wege zu eröffnen, eure kriminellen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.