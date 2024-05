Crime Simulator: Co-op Simulator erscheint für Xbox

Autor:, in / Crime Simulator

Das polnische Studio CookieDev, das vor allem für den Bestseller Thief Simulator 2 bekannt ist, arbeitet an Crime Simulator und Ultimate Games S.A. wird das Spiel für PC und Konsolen veröffentlichen.

Crime Simulator ist ein einzigartiger Simulator der kriminellen Unterwelt mit einer First-Person-Perspektive (FPS). Das Spiel bietet Einzelspieler- und Online-Koop-Modi für bis zu vier Personen gleichzeitig.

Eine kriminelle Karriere beinhaltet im Crime Simulator nicht nur das Ausführen von Banditenjobs (wie Diebstahl und Schuldeneintreibung) und Kämpfen, sondern unter anderem auch das Sammeln von Rohstoffen, das Entwickeln von Charakteren, das Aufrüsten von Ausrüstung oder das Erlangen des richtigen Rufs bei den im Spiel vorhandenen Fraktionen.

Im Crime Simulator warten viele Werkzeuge auf die Spieler, die sie bei kriminellen Handlungen einsetzen können. Die Entwickler bieten unter anderem Baseballschläger, Brechstangen, Stangen, Schraubenschlüssel, Schlagringe, Messer, Teleskopschlagstöcke, Pistolen und verschiedene Arten von Bomben und Granaten. Spezialisierte Fallen und Geschütztürme werden ebenfalls zur Verfügung stehen.

Ab heute, dem 10. Mai ist eine kostenlose Demo des Spiels auf Steam verfügbar. In Crime Simulator: Prologue finden die Spieler eine kleinere Siedlung mit einem Baugebiet und eine verlassene Farm, die als Versteck für Gangster dient.

Die Vollversion des Spiels wird unter anderem drei größere Siedlungen, Wüstengebiete am Rande Mexikos, Nationalpark-Gebiete in Kanada und mehrere zusätzliche Schauplätze enthalten. Das CookieDev-Team arbeitet außerdem an einer ganzen Reihe von zusätzlichen Inhalten.

Das Spiel soll voraussichtlich 2024/2025 für PC (Steam) erscheinen. Crime Simulator wird später auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht.