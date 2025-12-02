Crime Simulator: Update 1.2 bringt neue Stadt, Autos und großen Koop-Boost

Crime Simulator ist ab sofort auf der Xbox Series X/S spielbar – neue Map, neue Features und Online-Koop für bis zu vier Spieler.

Crime Simulator ist ab sofort auch für Xbox Series X/S erhältlich und bietet eine vollständige Einzelspieler-Erfahrung sowie einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Mit dem Update 1.2 erweitert Crime Simulator sein bisheriges Gameplay deutlich. Spieler erhalten Zugang zu einer komplett neuen Stadtkarte, die zahlreiche zusätzliche Einsatzorte bietet.

Zudem führt Crime Simulator erstmals vollständig fahrbare Autos ein, was die Planung und Durchführung der Jobs spürbar verändert. Das Update beinhaltet außerdem mehrere spielerische Verbesserungen sowie erweiterte Funktionen, die den Ablauf jedes Einsatzes präziser und dynamischer gestalten.

Crime Simulator legt viel Wert darauf, dass ihr eure Vorgehensweise frei wählen könnt. Ihr bewegt euch allein durch exklusive Viertel oder arbeitet im Team, um in verschiedenen Bereichen der Stadt Jobs auszuführen.

Crime Simulator ermöglicht das Einbrechen in Häuser, das Stehlen wertvoller Gegenstände oder das Annehmen gefährlicher Aufträge zwielichtiger Auftraggeber. Jede Mission lässt sich mit Schleichen, Werkzeugen oder direkter Gewalt bewältigen.

Im Laufe der Zeit verbessert ihr euer Versteck, steigert eure Fähigkeiten und entwickelt euch vom Kleinkriminellen zum strategischen Kopf größerer Operationen. Weitere Details gibt es hier.