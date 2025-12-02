Crime Simulator: Update 1.2 bringt neue Stadt, Autos und großen Koop-Boost

Image: Ultimate Games S.A.

Crime Simulator ist ab sofort auf der Xbox Series X/S spielbar – neue Map, neue Features und Online-Koop für bis zu vier Spieler.

Crime Simulator ist ab sofort auch für Xbox Series X/S erhältlich und bietet eine vollständige Einzelspieler-Erfahrung sowie einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Mit dem Update 1.2 erweitert Crime Simulator sein bisheriges Gameplay deutlich. Spieler erhalten Zugang zu einer komplett neuen Stadtkarte, die zahlreiche zusätzliche Einsatzorte bietet.

Zudem führt Crime Simulator erstmals vollständig fahrbare Autos ein, was die Planung und Durchführung der Jobs spürbar verändert. Das Update beinhaltet außerdem mehrere spielerische Verbesserungen sowie erweiterte Funktionen, die den Ablauf jedes Einsatzes präziser und dynamischer gestalten.

Crime Simulator legt viel Wert darauf, dass ihr eure Vorgehensweise frei wählen könnt. Ihr bewegt euch allein durch exklusive Viertel oder arbeitet im Team, um in verschiedenen Bereichen der Stadt Jobs auszuführen.

Crime Simulator ermöglicht das Einbrechen in Häuser, das Stehlen wertvoller Gegenstände oder das Annehmen gefährlicher Aufträge zwielichtiger Auftraggeber. Jede Mission lässt sich mit Schleichen, Werkzeugen oder direkter Gewalt bewältigen.

Im Laufe der Zeit verbessert ihr euer Versteck, steigert eure Fähigkeiten und entwickelt euch vom Kleinkriminellen zum strategischen Kopf größerer Operationen. Weitere Details gibt es hier.

  1. scott75 101300 XP Profi User | 02.12.2025 - 11:53 Uhr

    Ich freue mich schon auf die map mal sehen was sie alles so kann und bietet bin gespannt und werde es wieder ausprobieren.

  2. oOStahlkingOo 62105 XP Stomper | 02.12.2025 - 12:05 Uhr

    Kann jemand was zum Spiel sagen? Ist wieder so ein 0815 Spiel mit einer Grafik von vorgestern oder eine Steuerung die total überladen wirkt auf der Konsole? Interesse hätte ich schon an dem Spiel, eigentlich..

  3. Spaxarrow 2740 XP Beginner Level 2 | 02.12.2025 - 12:09 Uhr

    Spielt das jmnd? Spiele und suchte grad Thief Simulator 2 und hab eig auch hier Interesse.
    Feedback wär geil wie ihr es z. B. als Vergleich findet.

  4. MaTrial3003 74760 XP Tastenakrobat Level 2 | 02.12.2025 - 12:17 Uhr

    Es sieht echt nicht gut aus finde ich. Vielleicht macht es dem ein oder anderen trotzdem Spaß

  5. JakeTheDog 117100 XP Scorpio King Rang 3 | 02.12.2025 - 12:33 Uhr

    Mag die Idee und gerade nachdem Payday 3 nicht gerade gut angekommen ist schon eine spannende Entwicklung in dem Genre

  6. FaMe 153425 XP God-at-Arms Silber | 02.12.2025 - 12:34 Uhr

    Toll! Somit kann man nun stilvoll mit einem neuen Fluchtauto gegen die nächste Laterne fahren

  7. Kreator78 51300 XP Nachwuchsadmin 5+ | 02.12.2025 - 13:05 Uhr

    Der letzten Crime Simulator wenn man es wohl heute so nennt, hab ich auf dem amiga gespielt. > DER CLOU!

    und das war richtig geil

  8. Carnivor50 17425 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 02.12.2025 - 13:06 Uhr

    Na ja, reizt mich nicht gerade meine Bedenken bei diesen ganzen Simulatoren aus dem Weg zu räumen und zuzuschlagen. Aber lieber lebt man sich hier aus statt in der eigenen Nachbarschaft 😉

  10. melomelv 16900 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 02.12.2025 - 13:22 Uhr

    Habe kurz mal im GP reingespielt. Aber ich fand es recht öde .. sollte ich es nochmal versuchen? Was gefällt euch daran am besten?

