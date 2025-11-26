Crime Simulator: Verbrechen werden im Dezember begangen

Spieler werden im Dezember auf Xbox Series X|S zum Langfinger und starten Raubzüge und mehr in Crime Simulator.

Crime Simulator kommt am 1. Dezember auf die Xbox Series X|S und bietet Stealth, Action und Online-Koop für bis zu vier Spieler.

Das Spiel stammt vom Entwickler von Thief Simulator 2 und kam im Juni 2025 zuerst für den PC raus. Die PlayStation 5-Version kommt Anfang 2026, die Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 ist für später geplant.

Das Spiel wurde von CookieDev entwickelt, einem polnischen Ein-Mann-Studio, das auch für Thief Simulator 2 bekannt ist. Ultimate Games S.A. veröffentlicht das Spiel sowohl für PC als auch für Konsolen.

Schleichen, stehlen und zuschlagen – solo oder im Koop-Modus

Crime Simulator ist eine First-Person-Simulation der kriminellen Unterwelt, die Stealth-Gameplay mit Roguelite-Progression und Charakterschleifen kombiniert. Das Spiel bietet Einzelspieler- und Online-Koop-Modi für bis zu vier Spieler.

Das Spiel konzentriert sich auf Missionen im Stil eines Raubüberfalls, bei denen es um Diebstahl, Sabotage und Infiltration geht. Schleichen und Planen sind das A und O. Direkte Kämpfe sind immer das letzte Mittel.

Das Hauptziel ist es, Geld zu verdienen und wertvolle Waren zu erwerben, aber die Missionen können auch Sabotage, die Zerstörung von Zielen oder das Abwerfen von Gegenständen beinhalten.

Mit dem Fortschritt können die Spieler neue Fähigkeiten erwerben, bessere Ausrüstung kaufen und ihr Versteck ausbauen. Während der Missionen können sie eine große Auswahl an Werkzeugen und Waffen benutzen, darunter Dietriche, Brechstangen, schallgedämpfte Pistolen, Drohnen und Scanner.

Crime Simulator wird mit neuen Inhalten erweitert

Das Spiel befindet sich noch in aktiver Entwicklung, und die Xbox-Version enthält bereits das neueste Update. Version 1.2 fügt eine neue Karte, das ländliche Arizona, neue Gefahren wie Bewegungssensoren und Autos, die die Spieler stehlen und fahren können, hinzu.

CookieDev bereitet weitere Updates vor. Das nächste Juwelen-Update (Version 1.3) wird Anfang 2026 erscheinen. Dieses kostenlose Update wird neue Mechanismen für den Juwelendiebstahl und neue Spielmodi einführen, darunter den Diebeswettbewerbsmodus und den Hochstaplermodus.

