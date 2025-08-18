Crimson Desert: 13 Minuten Gameplay mit Bosskampf und neuen Fähigkeiten

Crimson Desert zeigt 13 Minuten Gameplay mit Bosskampf und neuen Fähigkeiten – Video präsentiert Echtzeit-Schlachten, Kliffs Bosskampf gegen Cassius Morten und neue Spielmechaniken!

Im Rahmen der Gamescom 2025 wurde ein neues Gameplay-Video von IGN zu Crimson Desert veröffentlicht, das euch einen umfassenden Einblick in die Spielmechanik und die Welt des kommenden Action-Rollenspiels bietet.

In dem rund 13-minütigen Ausschnitt seht ihr den Protagonisten Kliff, Anführer der Greymane-Gruppe, bei der Erkundung der Region Calphade, die von einem Aufstand erschüttert wird.

Cassius Morten, ein ehemaliger Verbündeter, hat sich den Drunken Black Bears angeschlossen und versucht, Marquis Stefan Lanford zu stürzen. Kliff greift in die Kämpfe ein, unterstützt die loyalen Truppen und stellt sich Morten in einem intensiven Bosskampf.

  4. Katanameister 180700 XP Battle Rifle Man | 18.08.2025 - 12:42 Uhr

    Sieht gut aus, durch die Verschiebung haben sie ja jetzt noch mehr Zeit an dem Spiel zu feilen außerhalb der genannten Gründe.

  5. Tobi-Wan-Kenobi 149755 XP Master-at-Arms Onyx | 18.08.2025 - 13:28 Uhr

    Ich bin bei dem Titel irgendwie immer noch skeptisch. Ich sehe da immer Black Desert in leicht anders. xD Und das Spiel + Kampfsystem und alles was man da noch so konnte wurde mir echt schnell langweilig.

  6. nexus258 54910 XP Nachwuchsadmin 6+ | 18.08.2025 - 14:41 Uhr

    Sieht aus wie New World von Amazon, mit besserer Grafik und unübersichtlicher

  7. de Maja 290415 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.08.2025 - 16:14 Uhr

    Wirkt für mich zu unübersichtlich und beheblich… ist wohl eher was für den Sale.

