Crimson Desert: 13 Minuten Gameplay mit Bosskampf und neuen Fähigkeiten

Crimson Desert zeigt 13 Minuten Gameplay mit Bosskampf und neuen Fähigkeiten – Video präsentiert Echtzeit-Schlachten, Kliffs Bosskampf gegen Cassius Morten und neue Spielmechaniken!

Im Rahmen der Gamescom 2025 wurde ein neues Gameplay-Video von IGN zu Crimson Desert veröffentlicht, das euch einen umfassenden Einblick in die Spielmechanik und die Welt des kommenden Action-Rollenspiels bietet.

In dem rund 13-minütigen Ausschnitt seht ihr den Protagonisten Kliff, Anführer der Greymane-Gruppe, bei der Erkundung der Region Calphade, die von einem Aufstand erschüttert wird.

Cassius Morten, ein ehemaliger Verbündeter, hat sich den Drunken Black Bears angeschlossen und versucht, Marquis Stefan Lanford zu stürzen. Kliff greift in die Kämpfe ein, unterstützt die loyalen Truppen und stellt sich Morten in einem intensiven Bosskampf.