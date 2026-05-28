Crimson Desert: 179 Millionen Dollar Umsatz und erste DLC-Pläne bestätigt

Nur wenige Wochen nach dem Verkaufsstart hat sich Crimson Desert bereits mehr als fünf Millionen Mal verkauft und damit einen beeindruckenden Erfolg für Entwickler und Publisher Pearl Abyss erzielt.
Die Zahlen stammen aus dem aktuellen Finanzbericht des Unternehmens für das erste Quartal 2026. Da Crimson Desert erst am 19. März veröffentlicht wurde, basieren die gemeldeten Umsätze lediglich auf den ersten Verkaufswochen.
Trotzdem erwirtschaftete das Open-World-Actionspiel bis Ende März bereits rund 266,5 Milliarden südkoreanische Won, was etwa 178,8 Millionen US-Dollar entspricht. Laut Pearl Abyss verteilen sich die Verkäufe nahezu gleichmäßig auf Konsolen und PC.
Besonders stark performte der Titel in westlichen Märkten. Mehr als 80 Prozent aller Verkäufe wurden in Nordamerika und Europa erzielt.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Pearl Abyss einen Umsatz zwischen 644,1 und 734,8 Milliarden Won. Damit könnte Crimson Desert bis Jahresende Einnahmen von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar generieren.
Obwohl das Unternehmen für das zweite Quartal mit einem Rückgang der anfänglichen Verkaufsdynamik rechnet, soll die langfristige Entwicklung durch regelmäßige Updates und weitere Verbesserungen unterstützt werden. Seit der Veröffentlichung wurde das Spiel bereits mit zahlreichen Patches versorgt.
Darüber hinaus hat Pearl Abyss erstmals bestätigt, dass zusätzliche Inhalte geprüft werden. Laut dem Finanzbericht untersucht das Studio derzeit verschiedene Möglichkeiten, Crimson Desert durch DLCs und weitere Erweiterungen auszubauen.
Konkrete Details zu möglichen Inhalten wurden noch nicht genannt. In der Community wird allerdings bereits über bislang unzugängliche Regionen der Spielwelt sowie potenzielle Story-Erweiterungen spekuliert.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich gehe mal davon aus das das Dingen in Summer 200 Millionen gekostet hat.
Also wohl noch nicht ganz Break Even, wird es aber mit Sicherheit locker schaffen.
Denn das evtl. Add on wird da schon zum Großteil inkludiert sein.
Ja totaler Flop nur 6-7/10 kann gar keinen Erfolg haben spielt Mixtape. DANKE und Glückwunsch Pearl Abyss.
Bin da bei dir. Bin knapp 60h dabei und immer noch im ersten Gebiet und es ist jetzt schon eines der besten Spiele die je gespielt habe. Dabei habe ich wohl nicht mal 20% gesehen.
Glückwunsch, schön das so viele es gekauft haben.
Super Erfolg, dann kann ich ja noch deutlich länger warten mit dem Zocken bis die Dlcs mal raus sind.
Glückwunsch zu erfolg heute ist ja ein neuer Sale im Xbox Store und es ist wieder nicht dabei 😮💨
Ich kann nur jeden den Tipp geben ab und zu bei Keysellern zu schauen (gängige Seiten) da ist immer mal ein günstiger deutscher oder europäischer Code dabei. Ich habe es vor zwei Wochen für 46€ als europäischen Code erwischt.