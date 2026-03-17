Crimson Desert: 20 Minuten Gameplay auf Standard PlayStation 5

Noch vor kurzem herrschte Unklarheit rund um die technischen Eindrücke der aktuellen Konsolenversionen von Crimson Desert, jetzt folgt die überraschende Kehrtwende. Nachdem bislang vor allem Material fehlte, das die Leistung auf der Xbox Series X und Xbox Series S sowie der regulären PlayStation 5 zeigte, sind nun erstmals konkrete Spielszenen verfügbar.

Über den offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation wurden rund 20 Minuten frisches Gameplay veröffentlicht. Im Fokus steht dabei ausdrücklich die Standard-Version der PlayStation 5, wodurch ein neues Bild der tatsächlichen Performance und Darstellung entsteht.

Das gezeigte Material gewährt einen ausführlichen Einblick in das Open-World-Action-Adventure und deckt verschiedene Spielsituationen ab. Neben Erkundung und Bewegung durch die Spielwelt werden auch Kampfszenen sowie erste Details zur Inszenierung sichtbar.

Trotz der neuen Spielszenen bleibt ein entscheidender Punkt weiterhin offen. Eine fundierte technische Auswertung, etwa zu Auflösung, Bildrate oder Performance-Unterschieden im Detail, steht nach wie vor aus. Auch direkte Vergleiche mit den Versionen für Xbox Series X|S fehlen weiterhin, sodass eine vollständige Einschätzung der technischen Umsetzung aktuell noch nicht möglich ist.

Die Veröffentlichung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Diskussionen über Unterschiede zwischen den Plattformen besonders präsent sind. Mit dem neuen Gameplay-Video wird zumindest für die Standard-PS5 eine wichtige Lücke geschlossen, während weitere technische Analysen und Vergleichswerte noch abzuwarten bleiben.

Fest steht: Mit den jetzt veröffentlichten Szenen erhalten Interessierte erstmals eine greifbare Vorstellung davon, wie sich das Spiel auf aktueller Konsolenhardware präsentiert, auch wenn eine abschließende Bewertung der Technik weiterhin aussteht.