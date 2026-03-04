Crimson Desert: 3 Millionen Wishlists und Hinweis auf Koop-Modus

Pearl Abyss freut sich über drei Millionen Wishlists für Crimson Desert und sorgt obendrein mit einem Bild für Spekulationen um einen Koop-Modus.

Der Marketing-Zug für das kommende Rollenspiel Crimson Desert läuft zwei Wochen vor Veröffentlichung auf Hochtouren. Das sich das Ganze auszuzahlen scheint, bestätigen jetzt neu veröffentlichte Zahlen von Entwickler Pearl Abyss.

War Crimson Desert Anfang Februar noch auf den Wishlists von zwei Millionen Spielern zu finden, sind es einen Monat später schon drei Millionen Wishlist-Einträge.

Ein zur Bekanntmachung gepostetes Bild sorgt derweil für neue Spekulationen um das hochambitionierte Rollenspiel. Zu sehen ist Kliff auf seinem Drachen im Tiefflug, verfolgt von Oongka auf einem Pferd.

Dass die beiden spielbaren Charaktere gemeinsam in Aktion zu sehen sind, deutet so mancher Fan als Hinweis auf einen Koop-Modus. Andere Theorien gehen hingegen von einem Ausschnitt aus einer Zwischensequenz aus.

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.