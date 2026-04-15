Crimson Desert: Action-Rollenspiel knackt die 5 Millionen-Marke

Crimson Desert überschreitet fünf Millionen Verkäufe und baut seinen Erfolg mit neuen Inhalten weiter aus.

Mit einem neuen Meilenstein setzt Crimson Desert seinen Erfolgskurs eindrucksvoll fort. Entwickler Pearl Abyss bestätigte, dass das Open-World-Action-Adventure weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkauft wurde und damit seine Position im internationalen Spielemarkt weiter stärkt.

Ausschlaggebend für diesen Erfolg ist vor allem die starke Resonanz von Kritik und Community. Besonders die visuelle Präsentation, ermöglicht durch die hauseigene BlackSpace Engine, sorgt für Aufmerksamkeit, während die detailreiche Spielwelt und das dynamische Kampfsystem als zentrale Stärken hervorgehoben werden. Diese Kombination hat dem Titel schnell eine breite Spielerschaft verschafft.

Auch auf Steam zeigt sich das große Interesse deutlich. Seit der Veröffentlichung erreichte Crimson Desert einen Spitzenwert von 276.261 gleichzeitig aktiven Spielern, was die hohe Nachfrage zusätzlich unterstreicht. Diese Dynamik nutzt das Studio nun gezielt, um das Spiel weiter auszubauen.

Für die kommenden Monate hat Pearl Abyss bereits konkrete Inhalte in Aussicht gestellt. Geplant sind neue Erweiterungen, Optimierungen sowie technische Verbesserungen, die auf Basis des Spielerfeedbacks entwickelt werden. Der Zeitraum von April bis Juni steht dabei im Fokus, um das Spielerlebnis weiter zu verfeinern und langfristig zu stärken.