Crimson Desert: Auf der Gamescom 2025 spielbar

Pearl Abyss stellt die neueste spielbare Demo von Crimson Desert vom 20. bis 24. August auf dem größten Gaming-Event der Welt, der gamescom 2025 in Köln, vor.

Fans können Crimson Desert in der Entertainment Area in Halle 6.1 am Stand B040 – A040 finden. Das immersive Design des Stands erweckt die reichhaltige Atmosphäre des Spiels zum Leben – vom Augenblick, an dem die Spieler eintreten, bis zu dem, wo sie den Controller ergreifen.

Reibungsloses und immersives Gameplay wird durch AMDs PC-Hardware und Samsungs blitzschnelle Odyssey G6 und G8 Gaming-Monitore bereitet. Um ihre Tapferkeit zu belohnen, erhalten alle Demo-Teilnehmer auch exklusives Crimson Desert-Merchandise.

„Wir freuen uns, die neueste öffentliche Demo von Crimson Desert auf der gamescom 2025 zum ersten Mal zu zeigen“, sagt Lybee Park, CEO von Pearl Abyss Europe. „Wir können es kaum erwarten, dass die Fans das von uns geschaffene Erlebnis in die Hand nehmen können. Wir hoffen, dass dank des beeindruckenden Stands und natürlich des Gameplays, jeder Besucher das Gefühl hat, ein Teil von Crimson Desert zu sein – und sich auf das freut, was beim Launch kommen wird.“

Crimson Desert ist ein Open-World-Action-Adventure, das auf dem wunderschönen, jedoch brutalen Kontinent Pywel spielt.

Spieler erleben Abenteuer, decken Wunder auf und stellen sich spannender Action, während sie der Saga um Kliff, Anführer der Greymanes, folgen, dessen Mission ihn auf eine unglaubliche Reise führt. Das Spiel wurde mit Pearl Abyss’ hauseigener BlackSpace-Engine entwickelt und enthält filmreifes Storytelling, beeindruckende Optik und ein dynamisches, schnelles Kampfsystem.