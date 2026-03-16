Crimson Desert: Auffällige Funkstille: Keine Analysen für Xbox Series X|S und PS5 vor Release

Crimson Desert steht kurz vor dem Release wahrscheinlich ohne Konsolen‑Tests da, was ein mögliches Warnsignal für Spieler auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 bedeuten könnte.

Wenige Tage vor dem Release von Crimson Desert am 19. März fällt auf, dass es weiterhin kein PS5‑ oder Xbox‑Series‑X|S‑Material gibt. Während Pearl Abyss öffentlich betont, nichts zu verbergen, können selbst etablierte Technik‑Analysten wie Digital Foundry die Konsolenversionen nicht testen.

Der Grund: Der Aktivierungsserver für die Konsolenfassungen ist noch offline, wie John Linneman auf Discord erklärte.

Fokus auf PC‑Versionen zum Launch

Diese Situation bestätigt die Vermutung vieler Spieler, dass die ersten Reviews überwiegend auf leistungsstarken PCs basieren werden.

Die Erinnerung an Cyberpunk 2077 ist präsent: Auch dort wurden die Last‑Gen‑Versionen vor Release zurückgehalten – mit bekannten Folgen.

Was Digital Foundry bisher testen konnte

Digital Foundry erhielt lediglich Zugang zu einer PS5‑Pro‑Version, die Pearl Abyss persönlich vorbeibrachte. Die Analyse fiel überwiegend positiv aus, zeigte aber auch klare Grenzen:

Performance‑Modus zielt auf 60 FPS ,

, in dichten Szenen fällt die Bildrate jedoch unter 40 FPS ,

, trotz 4K‑Upscaling und First-Gen-PSSR.

Die PS5 Pro hat eine deutlich stärkere GPU als die Standard‑PS5, aber keinen großen CPU‑Vorteil. Da die BlackSpace Engine CPU‑schonender ist als Unreal Engine 5, könnte das den Standardkonsolen helfen – garantiert ist das aber nicht.

Warum die Zurückhaltung Fragen aufwirft

Die fehlende Testmöglichkeit für PS5 und Xbox Series X|S wenige Tage vor Launch wirkt ungewöhnlich, zumal Pearl Abyss sonst sehr offen kommuniziert.

Kritische Punkte:

Keine unabhängigen Benchmarks auf Standardkonsolen

PS5 Pro zeigt bereits deutliche Framerate‑Drops

Upscaling wird eine zentrale Rolle spielen

Viele Spieler warten bewusst auf Reviews

Mögliche Szenarien für Konsolenspieler

Performance ist solide, aber nicht spektakulär: Die Engine könnte auf PS5 und Series X|S stabil laufen, aber mit reduzierten Einstellungen und starkem Upscaling. Performance ist grenzwertig: Die PS5 Pro‑Drops deuten an, dass Standardkonsolen stärker kämpfen könnten – besonders in dicht bevölkerten Szenen. Day‑One‑Patch rettet die Lage: Pearl Abyss könnte bewusst auf einen finalen Patch warten, bevor Tests freigegeben werden.

Was jetzt entscheidend wird

Viele Konsolenspieler warten auf:

echte PS5‑ und Series‑X|S‑Footage

unabhängige Tests nach Release

Aussagen von Pearl Abyss zur Zielperformance

Day‑One‑Patch‑Details

Gerade weil Steam‑Vorbestellungen stark sind, könnte die Konsolenfassung zum kritischen Faktor werden.

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