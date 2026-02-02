Crimson Desert: BlackSpace Engine ist das Herz des Spiels

Crimson Desert: Pearl Abyss zeigt, warum die eigene Engine das Herz des Spiels ist!

Man spürt es sofort, wenn ein Studio unbedingt beweisen will, dass seine Technik mehr kann als nur hübsche Screenshots liefern.

Crimson Desert wirkt genau so: wie ein Projekt, das sich weigert, Kompromisse einzugehen.

Und laut Pearl Abyss liegt das vor allem an BlackSpace, der hauseigenen Engine, die das Team bewusst anstelle von Unreal oder Unity entwickelt hat.

Will Powers, PR‑Direktor von Pearl Abyss America, bringt es im Gespräch mit IGN auf den Punkt: Fremd-Engines hätten die Vision des Teams schlicht nicht tragen können.

Zu viele Bäume, zu viel Weitsicht, zu viele Partikeleffekte, zu viel physische Interaktion – Crimson Desert wollte mehr, als Standardlösungen leisten konnten.

4K, 60 FPS, Raytracing – nativ, ohne Tricks

Der vielleicht beeindruckendste Satz aus dem Interview fällt fast beiläufig: Crimson Desert kann nativ in 4K mit 60 FPS und aktiviertem Raytracing laufen – ohne DLSS, ohne FSR.

Das ist in einer Zeit, in der selbst große AAA‑Produktionen auf Upscaling angewiesen sind, ein Statement. Powers betont, dass Spieler natürlich an den Einstellungen schrauben können, aber das Ziel sei klar: Das Spiel soll aus eigener Kraft überzeugen.

Goldstatus heißt nicht Stillstand

Obwohl Crimson Desert bereits gold gegangen ist, arbeitet das Team weiter an der Performance. Powers beschreibt die aktuelle Phase als reinen Feinschliff – ein Versuch, das Maximum aus der Engine herauszuholen, bevor Spieler im März losziehen.

Dass Pearl Abyss hier so viel Energie investiert, überrascht nicht: Die jüngste Gameplay‑Showcase‑Episode zeigte eine Welt, die vor Details überquillt. Neue Charaktere, unzählige Aktivitäten, versteckte Orte, gigantische Schlachten – Crimson Desert wirkt wie ein Spiel, das ständig Gefahr läuft, an seiner eigenen Ambition zu ersticken. Umso wichtiger ist die Optimierung.

Warum eine eigene Engine?

Powers erklärt es ohne Umschweife: BlackSpace kann Dinge, die Standard‑Engines nicht leisten. Etwa tausende Bäume gleichzeitig im Sichtfeld rendern, ohne dass die Performance kollabiert. Oder die komplexen Systeme, die Crimson Desert antreiben, effizient miteinander verknüpfen.

Die Entscheidung, eine eigene Engine zu bauen, war also kein Prestigeprojekt, sondern eine Notwendigkeit, um die „uncompromised vision“ zu realisieren.

Ein Abenteuer, das größer wirkt als seine Prämisse

Hinter all der Technik steckt aber auch ein klassisches Fantasy‑Abenteuer: Die Greymanes, eine Söldnergruppe, wurden nach einem verlorenen Kampf auseinandergerissen. Protagonist Kliff reist durch Pywel, um sie wiederzufinden – während über allem die mysteriöse Macht des Abyss schwebt, die verschiedene Fraktionen für sich beanspruchen wollen.

Zwischen Belagerungen, Fraktionskonflikten, Erkundung und überraschenden Geheimnissen scheint Crimson Desert eine Welt zu bieten, die sich ständig weiter öffnet.

Fünf Jahre nach der Ankündigung wirkt Crimson Desert nicht wie ein Spiel, das sich kleinmacht – sondern wie eines, das endlich zeigen will, wofür es all die Zeit gebraucht hat.

Release: 19. März für Xbox Series X/S, PS5 und PC.