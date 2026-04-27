Crimson Desert: Bonuszahlungen an Mitarbeiter für 5 Millionen Verkäufe

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Image: Pearl Abyss

Pearl Abyss würdigt den Erfolg von Crimson Desert mit einem außergewöhnlichen Bonusprogramm für die gesamte Belegschaft.

Pearl Abyss hat allen Mitarbeitern einen außergewöhnlichen Sonderbonus ausgezahlt, nachdem das Spiel Crimson Desert einen wichtigen Verkaufsmeilenstein erreicht hat.

Laut Berichten erhielt jeder der rund 733 Mitarbeiter des Unternehmens einen Bonus in Höhe von 5 Millionen Won, also umgerechnet rund 2.900 Euro.

Die Entscheidung wurde offiziell vom CEO des Unternehmens, Heo Jin-young, kommuniziert. In einer internen Mitteilung betonte er, dass der Erfolg des Spiels das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit aller Mitarbeiter sei und jeder Einzelne seinen Beitrag zu diesem Ergebnis geleistet habe.

Der Bonus wurde als Anerkennung für den Verkauf von 5 Millionen Exemplaren von Crimson Desert vergeben. Dieser Meilenstein wurde bereits kurz nach dem Launch erreicht und wird als einer der stärksten Verkaufsstarts in der Geschichte des Unternehmens eingeordnet.

Heo Jin-young erklärte zudem, dass der Erfolg nicht als Endpunkt betrachtet werde, sondern als Grundlage für zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen. Die erzielte Leistung sei ein Beweis für das Potenzial des Teams und der Marke.

Die aktuelle Sonderzahlung ist unabhängig von regulären Bonusstrukturen. Die letzte vergleichbare Erfolgsbeteiligung bei Pearl Abyss lag im Jahr 2023 bei rund 4,6 Millionen Euro, wurde jedoch damals leistungsabhängig und gestaffelt ausgezahlt.

Zusätzlich wird erwartet, dass im kommenden Jahr weitere leistungsbezogene Boni auf Basis der Jahresergebnisse ausgeschüttet werden könnten.

Quelle
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11 Kommentare Added

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  1. ZombieGott79 95440 XP Posting Machine Level 3 | 27.04.2026 - 18:14 Uhr

    Ja dann ab nach Korea , können da ja einen Ausgeben. Spaß beiseite haben die auch verdient ist ein groß artiges Spiel was ich mir , definitiv noch holen werde.

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  3. Kitomy 62855 XP Romper Stomper | 27.04.2026 - 18:17 Uhr

    Wenn man dann mal sieht wie die sogenannte Fachpresse das Spiel Bewertet hat und dadurch sogar der Aktien Kurs kurzeitig abstürzte, beweist das hier, das diese Fachpresse keine Pfennig mehr wert ist.

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  5. Katanameister 407480 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.04.2026 - 18:21 Uhr

    Toll Sache, immer gut, wenn man die Arbeit der Mitarbeiter entsprechend würdigt.

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    • hubertusVanzock 6465 XP Beginner Level 3 | 27.04.2026 - 18:32 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Aber nicht die Aktionäre. Die hat man wohl ordentlich vergrault mit den anfangs niedrigen Wertungen und Kurssturz.

      Da wurde viel Vertrauen verspielt

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      • Hey Iceman 897175 XP Xboxdynasty All Star Platin | 27.04.2026 - 19:12 Uhr
        Antwort auf hubertusVanzock

        Die können mir den Buckel runterrutschen, wenn sie nicht kapieren, das nur gut gelaunte Programmierer auf lange Sicht gute und damit Gewinnbringende spiele erstellen können.

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  7. Fire12 13800 XP Leetspeak | 27.04.2026 - 18:32 Uhr

    Nette Aktion bei ca. 300Mio. Umsatz
    Tun die etwas über 2Mio. auch nicht weh

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