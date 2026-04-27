Crimson Desert: Bonuszahlungen an Mitarbeiter für 5 Millionen Verkäufe

Pearl Abyss hat allen Mitarbeitern einen außergewöhnlichen Sonderbonus ausgezahlt, nachdem das Spiel Crimson Desert einen wichtigen Verkaufsmeilenstein erreicht hat.
Laut Berichten erhielt jeder der rund 733 Mitarbeiter des Unternehmens einen Bonus in Höhe von 5 Millionen Won, also umgerechnet rund 2.900 Euro.
Die Entscheidung wurde offiziell vom CEO des Unternehmens, Heo Jin-young, kommuniziert. In einer internen Mitteilung betonte er, dass der Erfolg des Spiels das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit aller Mitarbeiter sei und jeder Einzelne seinen Beitrag zu diesem Ergebnis geleistet habe.
Der Bonus wurde als Anerkennung für den Verkauf von 5 Millionen Exemplaren von Crimson Desert vergeben. Dieser Meilenstein wurde bereits kurz nach dem Launch erreicht und wird als einer der stärksten Verkaufsstarts in der Geschichte des Unternehmens eingeordnet.
Heo Jin-young erklärte zudem, dass der Erfolg nicht als Endpunkt betrachtet werde, sondern als Grundlage für zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen. Die erzielte Leistung sei ein Beweis für das Potenzial des Teams und der Marke.
Die aktuelle Sonderzahlung ist unabhängig von regulären Bonusstrukturen. Die letzte vergleichbare Erfolgsbeteiligung bei Pearl Abyss lag im Jahr 2023 bei rund 4,6 Millionen Euro, wurde jedoch damals leistungsabhängig und gestaffelt ausgezahlt.
Zusätzlich wird erwartet, dass im kommenden Jahr weitere leistungsbezogene Boni auf Basis der Jahresergebnisse ausgeschüttet werden könnten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja dann ab nach Korea , können da ja einen Ausgeben. Spaß beiseite haben die auch verdient ist ein groß artiges Spiel was ich mir , definitiv noch holen werde.
Schöne Geste an die Mitarbeiter. Verdientermaßen.
Wenn man dann mal sieht wie die sogenannte Fachpresse das Spiel Bewertet hat und dadurch sogar der Aktien Kurs kurzeitig abstürzte, beweist das hier, das diese Fachpresse keine Pfennig mehr wert ist.
Hä? Das Spiel war anfangs Kacke und ist jetzt ein GOTY Kandidat.
5 millionen Won hört sich auf alle Fälle besser an, als 2900 Euro.
Toll Sache, immer gut, wenn man die Arbeit der Mitarbeiter entsprechend würdigt.
So hält man Programmierer bei Laune 👍
Aber nicht die Aktionäre. Die hat man wohl ordentlich vergrault mit den anfangs niedrigen Wertungen und Kurssturz.
Da wurde viel Vertrauen verspielt
Die können mir den Buckel runterrutschen, wenn sie nicht kapieren, das nur gut gelaunte Programmierer auf lange Sicht gute und damit Gewinnbringende spiele erstellen können.
Nette Aktion bei ca. 300Mio. Umsatz
Tun die etwas über 2Mio. auch nicht weh
Das freut mich für die Mitarbeiter. 🙂