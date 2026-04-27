Crimson Desert: Bonuszahlungen an Mitarbeiter für 5 Millionen Verkäufe

Pearl Abyss würdigt den Erfolg von Crimson Desert mit einem außergewöhnlichen Bonusprogramm für die gesamte Belegschaft.

Pearl Abyss hat allen Mitarbeitern einen außergewöhnlichen Sonderbonus ausgezahlt, nachdem das Spiel Crimson Desert einen wichtigen Verkaufsmeilenstein erreicht hat.

Laut Berichten erhielt jeder der rund 733 Mitarbeiter des Unternehmens einen Bonus in Höhe von 5 Millionen Won, also umgerechnet rund 2.900 Euro.

Die Entscheidung wurde offiziell vom CEO des Unternehmens, Heo Jin-young, kommuniziert. In einer internen Mitteilung betonte er, dass der Erfolg des Spiels das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit aller Mitarbeiter sei und jeder Einzelne seinen Beitrag zu diesem Ergebnis geleistet habe.

Der Bonus wurde als Anerkennung für den Verkauf von 5 Millionen Exemplaren von Crimson Desert vergeben. Dieser Meilenstein wurde bereits kurz nach dem Launch erreicht und wird als einer der stärksten Verkaufsstarts in der Geschichte des Unternehmens eingeordnet.

Heo Jin-young erklärte zudem, dass der Erfolg nicht als Endpunkt betrachtet werde, sondern als Grundlage für zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen. Die erzielte Leistung sei ein Beweis für das Potenzial des Teams und der Marke.

Die aktuelle Sonderzahlung ist unabhängig von regulären Bonusstrukturen. Die letzte vergleichbare Erfolgsbeteiligung bei Pearl Abyss lag im Jahr 2023 bei rund 4,6 Millionen Euro, wurde jedoch damals leistungsabhängig und gestaffelt ausgezahlt.

Zusätzlich wird erwartet, dass im kommenden Jahr weitere leistungsbezogene Boni auf Basis der Jahresergebnisse ausgeschüttet werden könnten.