Crimson Desert: Bosskampf gegen die Hexe Marie

Pearl Abyss haben schickes neues Gameplay zu ihrem Open World-Action-Adventure Crimson Desert veröffentlicht, das einen eindrucksvollen Bosskampf gegen die Hexe Marie zeigt.

Der neue Trailer präsentiert die düstere und mysteriöse Gegnerin in einem gespenstischen Setting und stellt, wie in vorherigen Boss-Videos, Crimson Deserts intensive Kämpfe genauer vor:

Crimson Desert spielt auf dem riesigen Kontinent Pywel und erzählt die Geschichte von Kliff und seinen Kameraden, den Graumähnen, die eine wichtige Mission erfüllen müssen und dabei die Geheimnisse einer vielschichtigen Welt aufdecken. Das Spiel mischt Action-Adventure mit dem Erkunden der Open World und wird weltweit für PC und Konsolen veröffentlicht.

Der Kampf gegen die Hexe Marie, eine schattenhafte Figur, die sich gegen heilige Gesetze aufgelehnt hat, findet in den ominösen Rauchenden Landen statt. Das Schlachtfeld ist von mysteriösen Urnen übersäht, was für eine verstörende Atmosphäre sorgt. Spieler schlüpfen in die Haut von Protagonist Kliff, dessen Auftritt in einer Cutscene nahtlos mit dem Gameplay verschmilzt.

Anders als bei den bisher enthüllten Crimson Desert-Bosskämpfen, ist der Kampf gegen die Hexe Marie in zwei Phasen aufgeteilt. Spieler müssen Wellen von beschworenen Schergen ausschalten, was zu einem rasanten und dynamischen Spektakelführt. Kliff zeigt dabei flüssige Bewegungen und mächtige Fähigkeiten, indem er einer Vielzahl von Angriffen ausweicht oder sie blockt und mit zerstörerischen Attacken zum Gegenangriff übergeht.

Eines der auffälligsten Merkmale des Kampfes sind die Eispfeile und Explosivgeschosse, die Kliff nutzt, um die Irdenkrieger der Hexe in Schach zu halten. Spieler können jedoch auch mit verschiedenen Fähigkeiten experimentieren, um ihre eigene Herangehensweise an den Kampf zu finden.

Seit der ersten Gameplay-Demo auf der gamescom 2024 hat sich Crimson Desert stets weiterentwickelt und erhielt unter anderem Verbesserungen der UI und des Lock-On-Systems.