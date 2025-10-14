Crimson Desert: Bosskampf gegen riesigen Mecha-Drachen

Ein neues Gameplay-Video zu Crimson Desert zeigt einen Bosskampf gegen einen riesigen Mecha-Drachen.

In einem neune IGN-First-Video zum kommenden Open-World-Actionspiel Crimson Desert gibt es ausführliche Einblicke in die Quest „Golden Star“.

Dort sieht sich Protagonist Kliff auf einer verlassenen Festung mit dem gleichnamigen Mecha-Drachen konfrontiert. Golden Star greift mit verschiedenen Feuerattacken an, zu denen auch aus dem Boden emporsteigende Feuertornados und explosive Raketen  gehören.

Kliff kontert mit EMP-Geschossen, die den Drachen zeitweise zu Boden bringen und lähmen. Am Ende der ersten Phase ergreift Golden Star die Flucht, doch Kliff lässt ihn nicht entkommen.

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

  1. Mihari 19465 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 14.10.2025 - 07:23 Uhr

    Das Spiel sieht aus und wirkt immer mehr wie ein Singleplayer Black Desert. Selbst die nervigen Pop-Ins aus Black Desert sind in den Videos vorhanden 🤣

