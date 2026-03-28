Crimson Desert: CEO hätte sich eine bessere Story gewünscht

Während die Bewertungen zu Crimson Desert insgesamt ein relativ weites Spektrum abdecken, gibt es einen Kritikpunkt bei dem sich Spieler und Kritiker weitestgehend einig sind: die Story.
Auch Pearl Abyss CEO Heo Jin-young teilt diese Einschätzung, wie er bei einer Frage-und-Antwort-Runde mit Aktionären auf Nachfrage erklärt. Das Team habe sich auf die Stärkung von Gameplay-Aspekten konzentriert und dabei nicht die richtige Balance gefunden:
„Die Enttäuschung über die mangelhafte Geschichte empfindet das Entwicklerteam genauso stark wie die Nutzer. Die Tatsache, dass wir sie nicht verbessern konnten, ist auf unsere Unzulänglichkeiten zurückzuführen.“
Zum Thema DLC bleibt er eher vage und nennt die Steigerung des Absatzes des Basisspiels als oberste Priorität. Einen möglichen Multiplayer-Modus zieht er aufgrund von Hardware-Limitierungen in Zweifel:
„Es ist schwierig, eine endgültige Aussage zur Ausrichtung der DLCs zu treffen. Unser Konzept für DLCs besteht jedoch darin, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Spieler länger Freude am Spiel haben. Es ist wahrscheinlich, dass wir uns dafür entscheiden werden, den Spielern das, was sie sich wünschen, so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Unter Berücksichtigung der Umsatzsteigerung werden die Geschäftsführung und das Entwicklungsteam eng zusammenarbeiten, um sowohl die Zufriedenheit der Nutzer als auch die Performance für die Aktionäre zu gewährleisten. Die Steigerung des Absatzes des Basisspiels hat für uns weiterhin oberste Priorität.“
„Das Entwicklerteam hat zwar versucht, den Mehrspielermodus intern zu implementieren, doch angesichts der derzeitigen Hardware-Einschränkungen sind dabei deutliche Abstriche bei der Grafik erforderlich.“
39 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja, das Spiel war auch ursprünglich als MMO oder so geplant (merkt man an allen Ecken).
Die Story ist zwar so eine Art Game of Thrones-Like aber selbst ich, weiß nicht was wirklich Sache ist, weil Sie bisher absolut belanglos ist.
hört sich ja eher so Richtung Por*o an ^^
Story belangslos und unnötig, Hauptsache es gibt schön was zu sehen und es macht Spaß 😉
Meine Spielerfahrung ist auf jeden Fall eine Achterbahn der Gefühle ^^
Bei dem Umfang des Spiels ist da aber nix mit „rein, raus, Nikolaus“ 🫣
Es erinnert stark an Black Desert. Ich frage mich aber wieso die die Story nicht besser ausgearbeitet haben, wenn der Ceo und die Entwickler das sagen, ich mein die sind doch für die Story verantwortlich zumindest der CEO.
Wenn sogar der CEO meint die Story ist nicht gut geworden, ist während der Entwicklung doch einiges schief gelaufen.
Macht der CEO jetzt einen auf Peter Molyneux? 😆 Der hat auch gern seine eigenen Spiele nach Release selber kritisiert. Tolle Werbung, übrigens 🙄
Is doch klasse.
Einfach nicht gegen den Strom schwimmen und den Spieler immer zustimmen und schon steigt das eigene Ansehen und die kaufen das kommende garantiert. Weil man hat sie erhört 🙂
Naja wenn ein Spiel während seiner Entwicklung von MMORPG einen Shift auf Singleplayer Action RPG macht. Dann geht zwangsläufig etwas schief….
Ich kann mich gar nicht zurückerinnern wann ein Studio zuletzt offen dazu stand, dass etwas an ihrem Spiel nicht nur nicht gut ist sondern die eigenen Kompetenzen dafür verantwortlich macht…..
Respekt dafür auf jeden Fall…. Leider ist genau Story mein Fokus und ich kann mit ausufernden Open worlds von 100+++ Stunden absolut gar nichts mehr anfangen. Aber ich drück mal LT+LB+F um Respekt zu zollen 😜