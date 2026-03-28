Crimson Desert: CEO hätte sich eine bessere Story gewünscht

Während die Bewertungen zu Crimson Desert insgesamt ein relativ weites Spektrum abdecken, gibt es einen Kritikpunkt bei dem sich Spieler und Kritiker weitestgehend einig sind: die Story.

Auch Pearl Abyss CEO Heo Jin-young teilt diese Einschätzung, wie er bei einer Frage-und-Antwort-Runde mit Aktionären auf Nachfrage erklärt. Das Team habe sich auf die Stärkung von Gameplay-Aspekten konzentriert und dabei nicht die richtige Balance gefunden:

„Die Enttäuschung über die mangelhafte Geschichte empfindet das Entwicklerteam genauso stark wie die Nutzer. Die Tatsache, dass wir sie nicht verbessern konnten, ist auf unsere Unzulänglichkeiten zurückzuführen.“

Zum Thema DLC bleibt er eher vage und nennt die Steigerung des Absatzes des Basisspiels als oberste Priorität. Einen möglichen Multiplayer-Modus zieht er aufgrund von Hardware-Limitierungen in Zweifel:

„Es ist schwierig, eine endgültige Aussage zur Ausrichtung der DLCs zu treffen. Unser Konzept für DLCs besteht jedoch darin, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Spieler länger Freude am Spiel haben. Es ist wahrscheinlich, dass wir uns dafür entscheiden werden, den Spielern das, was sie sich wünschen, so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Unter Berücksichtigung der Umsatzsteigerung werden die Geschäftsführung und das Entwicklungsteam eng zusammenarbeiten, um sowohl die Zufriedenheit der Nutzer als auch die Performance für die Aktionäre zu gewährleisten. Die Steigerung des Absatzes des Basisspiels hat für uns weiterhin oberste Priorität.“ „Das Entwicklerteam hat zwar versucht, den Mehrspielermodus intern zu implementieren, doch angesichts der derzeitigen Hardware-Einschränkungen sind dabei deutliche Abstriche bei der Grafik erforderlich.“