Crimson Desert: Collector’s Edition ausgepackt und überrascht mit Extras im Unboxing

Ein neues Unboxing-Video gewährt detaillierte Einblicke in die Inhalte der Collector’s Edition von Crimson Desert.

Mit einem aktuellen Unboxing-Video rücken wir für euch die Crimson Desert Collector’s Edition in den Fokus und zeigen erstmals, welche Inhalte Käufer erwarten können.

Das Video präsentiert die physische Edition im Detail und hebt die verschiedenen Extras hervor, die über das Hauptspiel hinausgehen. Solche Editionen sind besonders für Sammler interessant, da sie häufig exklusive Inhalte bieten, die nicht separat erhältlich sind.

Die Sammlung bekommt ihr für 299,99 € bei Amazon.