Crimson Desert: Collector’s Edition ausgepackt und überrascht mit Extras im Unboxing

Mit einem aktuellen Unboxing-Video rücken wir für euch die Crimson Desert Collector’s Edition in den Fokus und zeigen erstmals, welche Inhalte Käufer erwarten können.
Das Video präsentiert die physische Edition im Detail und hebt die verschiedenen Extras hervor, die über das Hauptspiel hinausgehen. Solche Editionen sind besonders für Sammler interessant, da sie häufig exklusive Inhalte bieten, die nicht separat erhältlich sind.
Die Sammlung bekommt ihr für 299,99 € bei Amazon.
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17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tolle Sammleredition mit dem Diorama 👍 , aber 300€ sind preislich schon etwas heftig.
300€ brauche ich aktuell für Diesel, wichtiger als Sachen, die Staub fangen. 😂
Oh ja! 2,33€ für nen Liter Diesel. 😭
Es ist so irre, was da gerade passiert mit den Preisen und dem Krieg. 🤯
Ja echt zum kotzen. Auf der einen Seite könnte ich Trump zum Mond schießen aber auf der anderen Seite bin ich „froh“ das etwas gegen die Mullahs unternommen wird.
Ein Regime das immer davon spricht das „illegitimes zionistisches Regime“ zu vernichten, massiv Terror unterstützt und seine eigene Bevölkerung massiv unterdrückt, darf keine Atombombe besitzen. Hochkomplexe Thematik.
Du bist Dir sicher das sie Atomwaffen besitzen? So wie der Irak damals … ^^
#warumsollichverdammtnochmalausdergeschichtelernen
Wo habe ich geschrieben, dass sie Atomwaffen besitzen? Der Iran hat nachweislich Uran über die nukleare Schwelle angereichert. Das sind 60%+. Die Gefahr waffenfähiges Material herzustellen war definitiv gegeben. Die 90%+ sind innerhalb weniger Wochen möglich. Die Schwierigkeit beim Anreichern besteht nämlich auf die 60% zu kommen und nicht die waffenfähigen 90%+.
Für zivile Zwecke wie Stromerzeugung braucht es nur 3-5%. Maximal 20% für Forschungsreaktoren. Von daher strebte der Iran definitiv den Bau der Bombe an und wird es auch weiter tun solange die Mullahs an der Macht sind.
Ja total, die Leute die aktuell an der Macht sitzen wie Trump, Putin oder Kim Jun sind alles komplett Irre und bringen teilweise nur Chaos. Unsere Regierungsleute schei… sich alle in die Hosen weil sie sehr wenig dagegen ausrichten können.
Und was mich so extrem ankotzt, die Politiker verdienen sich dumm und dämlich und machen nichts. Bei uns in Österreich wird jetzt diskutiert das man eine Spritpreisbremse einführt und die Preise um 10 Cent reduziert, haha tolle Sache dann eben nur mehr 2.10 der Liter 😡😡. Selbst das wird es nicht durchgehen weil 2/3 zustimmen müssen und das wird nicht passieren.
Geht aber in DE auch gleich zu was ich so mitbekomme.
Das „lustige“ an den steigenden Preisen ist das die Mehrwertsteuer ebenfalls steigt und der Staat dadurch noch mehr kassiert. 🤮
Der Kraftstoff wird sogar doppelt besteuert…🤮
Jup Energiesteuer, CO2-Preis und als Kirsche on Top die MwSt.
Schickes Drachendiorama, für mich persönlich aber zu teuer 😀
Eine schöne Collection Edition 👍
Vielleicht starten wir da was… 🙂
Finde ich richtig Mega 😱🤩 das wäre schon ein träumchen
sieht schon krass aus
Eine tolle Collection, der Preis auch😯