Crimson Desert: Collector’s Edition kostet 279,99 €

Crimson Desert von Pearl Abyss erscheint am 19. März 2026. Collector’s-, Deluxe- und Standard-Editionen mit Vorbesteller-Bonus angekündigt!

Pearl Abyss hat, wie bereits berichtet, angekündigt, dass das mit Spannung erwartete Open-World-Action-Adventure Crimson Desert am 19. März 2026 erscheint.

Vorbestellungen sind ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Apple Mac möglich. Spieler können sowohl digitale Editionen als auch physische Ausgaben erwerben. Weitere Informationen zu den Editionen gibt es hier!

Collector’sEdition — 279,99 € (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)

Die Collector’s Edition gibt es nur als physische Edition und sie bietet das vollständigste Erlebnis für Fans. Enthalten sind:

Hauptspiel (Crimson Desert)

Exklusives 17-Zoll-Diorama von Kliff im Kampf gegen den Golden Star

Collector’s Edition Limited SteelBook

Stoffkarte von Pywel

Brief der Entwickler

Greymane Pin

3 Charakter-Fotokarten

3 Patches

Jetzt vorbestellen:

In-Game Bonus Inhalte:

Ultimate Pack:

Tormented Soul Bow

Derictus Spear

Sielos Longsword

Shroud Lantern

Hyperion Horse Tack Set

Deluxe Pack:

Balgran Shield

Exclaire Horse Tack Set

Kairos Plate Set

Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield

PlayStation 5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set

Deluxe Edition — 89,99 € (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)

Erhältlich in physischer und digitaler Form. Die Deluxe Edition enthält:

Physische Inhalte:

Hauptspiel (Crimson Desert)

Deluxe Edition Limited SteelBook

Karte von Pywel

Brief der Entwickler

Greymane Pin

3 Charakter-Fotokarten

3 Patches

Jetzt vorbestellen:

In-Game Bonus Inhalte:

Deluxe Pack:

Balgran Shield

Exclaire Horse Tack Set

Kairos Plate Set

Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield

PlayStation 5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set

Standard Edition — 69,99 €

Enthält das Hauptspiel und:

Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield

PlayStation 5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set

Jetzt vorbestellen:

