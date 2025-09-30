Crimson Desert: Collector’s Edition kostet 279,99 €

13 Autor: , in News / Crimson Desert
Übersicht
Image: Crimson Desert

Crimson Desert von Pearl Abyss erscheint am 19. März 2026. Collector’s-, Deluxe- und Standard-Editionen mit Vorbesteller-Bonus angekündigt!

Pearl Abyss hat, wie bereits berichtet, angekündigt, dass das mit Spannung erwartete Open-World-Action-Adventure Crimson Desert am 19. März 2026 erscheint.

Vorbestellungen sind ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Apple Mac möglich. Spieler können sowohl digitale Editionen als auch physische Ausgaben erwerben. Weitere Informationen zu den Editionen gibt es hier!

Crimson Desert

Collector’sEdition — 279,99 € (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)

Die Collector’s Edition gibt es nur als physische Edition und sie bietet das vollständigste Erlebnis für Fans. Enthalten sind:

  • Hauptspiel (Crimson Desert)
  • Exklusives 17-Zoll-Diorama von Kliff im Kampf gegen den Golden Star
  • Collector’s Edition Limited SteelBook
  • Stoffkarte von Pywel
  • Brief der Entwickler
  • Greymane Pin
  • 3 Charakter-Fotokarten
  • 3 Patches

Jetzt vorbestellen:

In-Game Bonus Inhalte:

Ultimate Pack:

  • Tormented Soul Bow
  • Derictus Spear
  • Sielos Longsword
  • Shroud Lantern
  • Hyperion Horse Tack Set

Deluxe Pack:

  • Balgran Shield
  • Exclaire Horse Tack Set
  • Kairos Plate Set
  • Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
  • PlayStation 5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set

Deluxe Edition — 89,99 € (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)

Erhältlich in physischer und digitaler Form. Die Deluxe Edition enthält:
Physische Inhalte:

  • Hauptspiel (Crimson Desert)
  • Deluxe Edition Limited SteelBook
  • Karte von Pywel
  • Brief der Entwickler
  • Greymane Pin
  • 3 Charakter-Fotokarten
  • 3 Patches

Jetzt vorbestellen:

In-Game Bonus Inhalte:

Deluxe Pack:

  • Balgran Shield
  • Exclaire Horse Tack Set
  • Kairos Plate Set
  • Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
  • PlayStation 5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set

Standard Edition — 69,99 €

Enthält das Hauptspiel und:

  • Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
  • PlayStation 5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set

Jetzt vorbestellen:

Wie gefallen euch die einzelnen Editionen?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Crimson Desert

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Drakeline6 171635 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 30.09.2025 - 10:44 Uhr

    Auch wenn ich Drachenfigur echt stark finde, ist mir das deutlich zu teuer.

    0
  3. GERxJOHNNY 48670 XP Hooligan Bezwinger | 30.09.2025 - 10:48 Uhr

    Ich kann noch nicht mal das Spiel einschätzen. Das kann richtig gut oder richtig scheiße werden…

    0
    • Saibot77 23030 XP Nasenbohrer Level 2 | 30.09.2025 - 10:57 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Auf YT gibt ein Video von PC Games. Um eine Säule aufzuheben müssen 8! Tasten gedrückt werden😂 Ich warte auf einen Test.

      0
    • Mihari 18585 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 30.09.2025 - 12:00 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Das Spiel ist schlicht und ergreifend ein Singleplayer-Black Desert. Es nutzt die selbe Engine, welche für Singeplayer optimiert wurde. Es nutzt die gleichen Assets. Es spielt im selben Universum. Es nutz ein ähnliches Kampfsystem … am Ende sehr große Ähnlichkeiten zu Black Desert.

      Wenn ich mich noch richtig daran erinnere, sollte es eigentlich der Black Desert Nachfolger oder ein direkter Ableger werden, bevor es zu einem Singleplayer-Spiel wurde.

      0
      • Mr Poppell 92900 XP Posting Machine Level 2 | 30.09.2025 - 12:23 Uhr
        Antwort auf Mihari

        Oh danke, alles klar dann ist es nichts für mich. Black Desert wurde mir vielfach empfohlen aber schon nach dem Tutorial hatte ich keinen Bock mehr. 😅

        0
  4. Kreator78 43560 XP Hooligan Schubser | 30.09.2025 - 11:10 Uhr

    Auf die Staubfänger verzichte ich schon seit 10 Jahren. Brauche nur das Game. Digital.

    0
  7. Mr Poppell 92900 XP Posting Machine Level 2 | 30.09.2025 - 12:24 Uhr

    Für mich persönlich zu teuer aber für Fans sicherlich angemessen. 🤔😅

    0
  8. Katanameister 207640 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.09.2025 - 12:54 Uhr

    Eine schöne Collectors Edition, das wäre mir aber auch zu teuer und würde bei einem Kauf auch nur zur Standardedition greifen.

    0
  9. FaMe 150705 XP God-at-Arms Bronze | 30.09.2025 - 14:21 Uhr

    Ich würde auch sagen, dass der Preis gerechtfertigt. Aber natürlich auch hoch.

    0

Hinterlasse eine Antwort