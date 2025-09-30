Crimson Desert: Collector’s Edition kostet 279,99 €

Pearl Abyss hat, wie bereits berichtet, angekündigt, dass das mit Spannung erwartete Open-World-Action-Adventure Crimson Desert am 19. März 2026 erscheint.
Vorbestellungen sind ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Apple Mac möglich. Spieler können sowohl digitale Editionen als auch physische Ausgaben erwerben. Weitere Informationen zu den Editionen gibt es hier!
Collector’sEdition — 279,99 € (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)
Die Collector’s Edition gibt es nur als physische Edition und sie bietet das vollständigste Erlebnis für Fans. Enthalten sind:
- Hauptspiel (Crimson Desert)
- Exklusives 17-Zoll-Diorama von Kliff im Kampf gegen den Golden Star
- Collector’s Edition Limited SteelBook
- Stoffkarte von Pywel
- Brief der Entwickler
- Greymane Pin
- 3 Charakter-Fotokarten
- 3 Patches
Jetzt vorbestellen:
- Crimson Desert Collector’s Edition (Xbox Series X)
- Crimson Desert Collector’s Edition (Code in a Box) (PC)
- Crimson Desert Collector’s Edition (PS5)
In-Game Bonus Inhalte:
Ultimate Pack:
- Tormented Soul Bow
- Derictus Spear
- Sielos Longsword
- Shroud Lantern
- Hyperion Horse Tack Set
Deluxe Pack:
- Balgran Shield
- Exclaire Horse Tack Set
- Kairos Plate Set
- Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
- PlayStation 5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set
Deluxe Edition — 89,99 € (*Die Preise sind vorläufig und können sich ändern.)
Erhältlich in physischer und digitaler Form. Die Deluxe Edition enthält:
Physische Inhalte:
- Hauptspiel (Crimson Desert)
- Deluxe Edition Limited SteelBook
- Karte von Pywel
- Brief der Entwickler
- Greymane Pin
- 3 Charakter-Fotokarten
- 3 Patches
Jetzt vorbestellen:
- Crimson Desert Deluxe Edition (Xbox Series X)
- Crimson Desert Deluxe Edition (Code in a Box) (PC)
- Crimson Desert Deluxe Edition (PS5)
In-Game Bonus Inhalte:
Deluxe Pack:
- Balgran Shield
- Exclaire Horse Tack Set
- Kairos Plate Set
- Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
- PlayStation 5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set
Standard Edition — 69,99 €
Enthält das Hauptspiel und:
- Vorbesteller-Bonus: Khaled Shield
- PlayStation 5 Exklusiver Bonus: Grotevant Plate Set
Jetzt vorbestellen:
- Crimson Desert Day One Edition (Xbox Series X)
- Crimson Desert Day One Edition (Code in a Box) (PC)
- Crimson Desert Day One Edition (PS5)
Wie gefallen euch die einzelnen Editionen?
Nein, danke. Standard reicht.😅
Auch wenn ich Drachenfigur echt stark finde, ist mir das deutlich zu teuer.
Ich kann noch nicht mal das Spiel einschätzen. Das kann richtig gut oder richtig scheiße werden…
Auf YT gibt ein Video von PC Games. Um eine Säule aufzuheben müssen 8! Tasten gedrückt werden😂 Ich warte auf einen Test.
Rb, lb, rt, rt, xaby. Quasi alle gleichzeitig. Easy
Das Spiel ist schlicht und ergreifend ein Singleplayer-Black Desert. Es nutzt die selbe Engine, welche für Singeplayer optimiert wurde. Es nutzt die gleichen Assets. Es spielt im selben Universum. Es nutz ein ähnliches Kampfsystem … am Ende sehr große Ähnlichkeiten zu Black Desert.
Wenn ich mich noch richtig daran erinnere, sollte es eigentlich der Black Desert Nachfolger oder ein direkter Ableger werden, bevor es zu einem Singleplayer-Spiel wurde.
Oh danke, alles klar dann ist es nichts für mich. Black Desert wurde mir vielfach empfohlen aber schon nach dem Tutorial hatte ich keinen Bock mehr. 😅
Auf die Staubfänger verzichte ich schon seit 10 Jahren. Brauche nur das Game. Digital.
Cool, aber teuer, wenigstens ist eine physische Disk dabei.
der Preis ist zwar hoch, aber eig schon gerechtfertigt!
Für mich persönlich zu teuer aber für Fans sicherlich angemessen. 🤔😅
Eine schöne Collectors Edition, das wäre mir aber auch zu teuer und würde bei einem Kauf auch nur zur Standardedition greifen.
Ich würde auch sagen, dass der Preis gerechtfertigt. Aber natürlich auch hoch.