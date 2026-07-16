Crimson Desert: Cross-Save ist jetzt im neusten Update verfügbar

Crimson Desert hat das Update 1.14.00 erhalten. Im Mittelpunkt des neuen Patches steht die Einführung der Cross-Save-Funktion, mit der Spieler ihre Spielstände plattformübergreifend nutzen können. Darüber hinaus enthält das Update zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Im Quest-Bereich wurde unter anderem ein Problem behoben, das den Abschluss der Mission „Das Anliegen eines Zwergs“ verhindern konnte. Außerdem wurde ein Fehler beseitigt, durch den sich der Charakter nicht mehr steuern ließ, wenn ein Haustier während der Interaktion mit einem Bett auf dieses sprang.

Auch am Kampfsystem wurden Anpassungen vorgenommen. Für die Figur Damiane wurde der Eingabebefehl der Fähigkeit „Himmelsschritt“ an Oongkas „Vertikaler Flug“ angepasst. Zusätzlich wurde ein Fehler behoben, bei dem „Kraftfaust: Sprung“ während des freien Falls unerwartet unterbrochen werden konnte.

Darüber hinaus verbessert das Update die Lokalisierung in allen unterstützten Sprachen. Neben der Behebung verschiedener Übersetzungsfehler wurde laut den Patchnotes auch die allgemeine Qualität der Texte überarbeitet.

Neben den genannten Änderungen umfasst Update 1.14.00 weitere Fehlerbehebungen und Optimierungen, die die Stabilität und das Spielerlebnis in Crimson Desert weiter verbessern sollen.

Update 1.14.00 – Patch Notes Patch-Details Neues Die Cross-Save-Funktion wurde hinzugefügt. Die Cross-Save-Funktion ist auf den Plattformen PlayStation, XBOX, Steam und Epic Games Store verfügbar. Mit der Cross-Save-Funktion könnt ihr euren Fortschritt mit einer einzigen Speicherdatei auf verschiedenen Plattformen fortsetzen. Weitere Informationen findet ihr auf der Seite zur Cross-Save-Funktion. [Direkt zur Seite der Cross-Save-Funktion]

Hauptänderungen Inhalt Es wurde ein Problem behoben, bei dem ihr die Quest „Das Anliegen eines Zwergs“ nicht abschließen konntet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ihr euren Charakter nicht steuern konntet, wenn ein Haustier während der Interaktion mit dem Bett auf das Bett stieg. Kampf / Aktion [Damiane] Der Eingabebefehl für die Fähigkeit „Himmelsschritt“ wurde an Oongkas „Vertikaler Flug“ angepasst.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Nutzung von „Kraftfaust: Sprung“ während des freien Falls unterbrochen wurde. Lokalisierung Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert. Sonstiges Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Animationen eines auf einem Reittier sitzenden Charakters in bestimmten Situationen unnatürlich dargestellt wurden, wenn sich das Reittier schnell bewegte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach dem Ende des Kampfes gegen Praevus, den Ältesten, keine Soundeffekte abgespielt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach der Benutzung von „Ators Kugel“ der Ton weiterhin zu hören war, obwohl die Kugel bereits verschwunden war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem NPCs ein geöffnetes Tor der Palisadenmauer nicht passieren konnten.