Crimson Desert: Das Ensemble hinter Pywel

13 Autor: , in News / Crimson Desert
Übersicht
Image: Pearl Abyss

Cyberpunk‑, Baldur’s‑Gate‑ und Arcane‑Stimmen führen den Cast von Crimson Desert an.

Die Welt von Pywel lebt nicht nur durch ihre Landschaften, sondern vor allem durch die Menschen, die ihr Stimme und Ausdruck verleihen. Crimson Desert setzt dabei auf ein bemerkenswertes Ensemble aus bekannten Sprechern und Schauspielern – darunter Talente aus Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 und Arcane.

Im Zentrum stehen drei spielbare Hauptfiguren, verkörpert von Alec Newman, Rebecca Hansen und Stewart Scudamore. Sie bringen Kliff, Damiane und Oongka zum Leben – drei Persönlichkeiten, die den Ton eurer Reise bestimmen werden.

Hier der gesamte Crimson Desert Cast:

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 339140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.02.2026 - 12:32 Uhr

    Gute Snychrosprecher sind sehr wichtig, schade dass man auf eine deutsche Sprachausgabe verzichtet hat.

    1
  2. Jack86 47620 XP Hooligan Bezwinger | 26.02.2026 - 14:04 Uhr

    Die fahren hier ganz schön hochkarätige Sprecher und Sprecherinnen auf. Wenn nun die Performance stabil ist, wird’s n gutes Spiel.

    0

