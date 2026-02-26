Crimson Desert: Das Ensemble hinter Pywel

Cyberpunk‑, Baldur’s‑Gate‑ und Arcane‑Stimmen führen den Cast von Crimson Desert an.

Die Welt von Pywel lebt nicht nur durch ihre Landschaften, sondern vor allem durch die Menschen, die ihr Stimme und Ausdruck verleihen. Crimson Desert setzt dabei auf ein bemerkenswertes Ensemble aus bekannten Sprechern und Schauspielern – darunter Talente aus Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 und Arcane.

Im Zentrum stehen drei spielbare Hauptfiguren, verkörpert von Alec Newman, Rebecca Hansen und Stewart Scudamore. Sie bringen Kliff, Damiane und Oongka zum Leben – drei Persönlichkeiten, die den Ton eurer Reise bestimmen werden.

Hier der gesamte Crimson Desert Cast:

The world of Pywel is brought to life by an incredible cast. Meet the voices and faces behind some of the characters that’ll make up your journey. Pre-order #CrimsonDesert Now: https://t.co/4pLs9BCMo2 pic.twitter.com/P702KAAxsB — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) February 24, 2026