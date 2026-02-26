Crimson Desert: Das Ensemble hinter Pywel

Die Welt von Pywel lebt nicht nur durch ihre Landschaften, sondern vor allem durch die Menschen, die ihr Stimme und Ausdruck verleihen. Crimson Desert setzt dabei auf ein bemerkenswertes Ensemble aus bekannten Sprechern und Schauspielern – darunter Talente aus Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 und Arcane.
Im Zentrum stehen drei spielbare Hauptfiguren, verkörpert von Alec Newman, Rebecca Hansen und Stewart Scudamore. Sie bringen Kliff, Damiane und Oongka zum Leben – drei Persönlichkeiten, die den Ton eurer Reise bestimmen werden.
Hier der gesamte Crimson Desert Cast:
The world of Pywel is brought to life by an incredible cast. Meet the voices and faces behind some of the characters that’ll make up your journey.
Pre-order #CrimsonDesert Now: https://t.co/4pLs9BCMo2 pic.twitter.com/P702KAAxsB
— Crimson Desert (@CrimsonDesert_) February 24, 2026
Gute Snychrosprecher sind sehr wichtig, schade dass man auf eine deutsche Sprachausgabe verzichtet hat.
wurde das schon bestätigt?
Vorerst leider, man weiß trotzdem nicht ob sie diese doch noch nachreichen.
Deutsche Synchro scheint allgemein keine sonderliche Priorität mehr im Gaming Bereich zu haben. Eventuell zocken wir deutschen zu wenig?
Anzahl der Spielenden in Deutschland steigt auf 37,5 Millionen
Immer mehr Menschen über 60 Jahren greifen zu Controller, Tastatur oder Smartphone, um zu spielen
Durchschnittsalter der Spielenden steigt erstmals auf über 39 Jahre
Rund 48 Prozent der Spielenden sind Frauen, 52 Prozent Männer
Hast du den Text von einer woken KI kopiert?
Wir sind alle Spieler, und keine spielenden. Wie kann man die deutsche Sprache nur so verhuntzen? Der Text liest sich wie Comedy, vermittelt dadurch keine Informatonen weil der geneigte Leser nur die Ideologie sieht, aber nicht den Inhalt.
Kommentar des Tages 😅.
War kopiert von der Gamestar.
🤣🤣🤣 Danke, habe mir schon gedacht, das kein „normaler“ Mensch so schreibt.
Die GamePro war damals auch schon so extrem, kann man sich nicht ausdenken!
Incel-speech at its best.
Also mit Spielenden kann ich mich noch anfreunden. Schlimmer finde ich Spieler/innen und die diversen Variationen.
Keine Ahnung, der Trend gefällt mir auch nicht.
Die fahren hier ganz schön hochkarätige Sprecher und Sprecherinnen auf. Wenn nun die Performance stabil ist, wird’s n gutes Spiel.