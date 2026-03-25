Crimson Desert: Das sind die ersten 20 Minuten auf Xbox Series X

Ein erster Blick auf den Einstieg verrät oft mehr als jede Ankündigung. Genau diesen Eindruck liefert nun ein neues Gameplay-Video zu Crimson Desert, das die ersten 20 Minuten des Spiels auf der Xbox Series X zeigt.

Die Anfangsphase gibt einen kurzen Einblick in Atmosphäre, Erzähltempo und grundlegende Spielmechaniken. Spieler erleben, wie die Welt eingeführt wird und welche ersten Aufgaben sie erwarten. Gleichzeitig wird deutlich, wie das Spiel seine Geschichte aufbaut und den Einstieg strukturiert.