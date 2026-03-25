Crimson Desert: Das sind die ersten 20 Minuten auf Xbox Series X

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert zeigt die ersten 20 Minuten Gameplay auf der Xbox Series X.

Ein erster Blick auf den Einstieg verrät oft mehr als jede Ankündigung. Genau diesen Eindruck liefert nun ein neues Gameplay-Video zu Crimson Desert, das die ersten 20 Minuten des Spiels auf der Xbox Series X zeigt.

Die Anfangsphase gibt einen kurzen Einblick in Atmosphäre, Erzähltempo und grundlegende Spielmechaniken. Spieler erleben, wie die Welt eingeführt wird und welche ersten Aufgaben sie erwarten. Gleichzeitig wird deutlich, wie das Spiel seine Geschichte aufbaut und den Einstieg strukturiert.

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37 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 198335 XP Grub Killer God | 25.03.2026 - 11:39 Uhr

    Bin jetzt nur etwas durchgesprungen, damit ich nicht zu viel gespoilert werde.
    Liegt das an meinem schlechten Arbeitsbildschirm oder erkennt man in der Nacht wirklich kaum etwas?

    1
    • Dreizehn 8780 XP Beginner Level 4 | 25.03.2026 - 11:47 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Man kann es etwas heller stellen aber dennoch ist die Nacht sehr dunkel…was aber zum Style passt wie ich finde…die Nacht in dragons Dogma ist ein gutes Beispiel.
      Also ich mag es…wenn du gerade kein Mondlicht oder einen Nachthimmel zur Beleuchtung hast dann ist es einfach mal Stock düster.

      2
        • kleineAmeise 145030 XP Master-at-Arms Gold | 25.03.2026 - 12:13 Uhr
          Antwort auf Drakeline6

          Du siehst schon gut genug. Mondschein ist ziemlich hell, ohne Mond etwas dunkler, es hebt die Atmosphäre enorm.
          Spiele auch auf Oled.

          0
            • Chris0071234 54290 XP Nachwuchsadmin 6+ | 25.03.2026 - 14:29 Uhr
              Antwort auf Drakeline6

              Außerdem hat man dank der extremen Weitsicht in Crimson Desert eine beeindruckende Kulisse vor sich, wenn man Nachts z.B. einen Hügel rauf klettert und die Lichter/Beleuchtung der vielen bewohnten Siedlungen und Städte vor sich sieht 🙂

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  2. RappScallion 28220 XP Nasenbohrer Level 4 | 25.03.2026 - 11:50 Uhr

    Boah, das Geruckel ist teilweise ganz schön übel. Hoffentlich ist das bis zum 3. Mai behoben.😎

    0
  4. Katanameister 366180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.03.2026 - 12:38 Uhr

    Kann auch noch warten, bisher sieht es auf jeden Fall solide aus und in einigen Monaten sollte es perfekt gebalanced und ruckelfrei sein.

    0
  6. kleineAmeise 145030 XP Master-at-Arms Gold | 25.03.2026 - 13:48 Uhr

    Die vielen Blätter und Partikel die rumfliegen kann man einfach mit einem Regler regulieren. Man kann es auch komplett abstellen.
    Tut der Performance auch gut und sieht realistischer aus wenn es weniger sind.

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  7. EdgarAllanFloh 119860 XP Scorpio King Rang 4 | 25.03.2026 - 12:18 Uhr
    Antwort auf AnTwuan

    Wieso arm? Auf der Helix wird das Spiel schon gut laufen und sollte dann vom Gameplay in der finalen Fassung sein.

    Auf der PS5 Pro ist es auch noch weit weg von dem, was das Spiel eigentlich kann. Wer wartet wird belohnt.

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  9. oldGamer 175200 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 25.03.2026 - 12:22 Uhr
    Antwort auf AnTwuan

    Die armen pro Spieler.
    So viel Geld für die Konsole ausgegeben nur um dann auf einer XBOX Seite damit prahlen zu müssen weil sie ja sonst nichts zu tun haben

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  14. oldGamer 175200 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 25.03.2026 - 12:52 Uhr
    Antwort auf AnTwuan

    Ich kenn da so eine gewisse playstation Seite wo auf der Hauptseite aktuell 4 Artikel über MS/XBOX/GP sind.
    Ach das muss schon weh tun sowas da zu lesen.

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  20. Katanameister 366180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 25.03.2026 - 12:52 Uhr
    Antwort auf Cicci

    Lächerlich wie sie immer die Galaxy Black Edition in den Raum werfen, typisches Fanboygehabe.

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