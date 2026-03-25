Crimson Desert: Das sind die ersten 20 Minuten auf Xbox Series X

Ein erster Blick auf den Einstieg verrät oft mehr als jede Ankündigung. Genau diesen Eindruck liefert nun ein neues Gameplay-Video zu Crimson Desert, das die ersten 20 Minuten des Spiels auf der Xbox Series X zeigt.
Die Anfangsphase gibt einen kurzen Einblick in Atmosphäre, Erzähltempo und grundlegende Spielmechaniken. Spieler erleben, wie die Welt eingeführt wird und welche ersten Aufgaben sie erwarten. Gleichzeitig wird deutlich, wie das Spiel seine Geschichte aufbaut und den Einstieg strukturiert.
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37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin jetzt nur etwas durchgesprungen, damit ich nicht zu viel gespoilert werde.
Liegt das an meinem schlechten Arbeitsbildschirm oder erkennt man in der Nacht wirklich kaum etwas?
Man kann es etwas heller stellen aber dennoch ist die Nacht sehr dunkel…was aber zum Style passt wie ich finde…die Nacht in dragons Dogma ist ein gutes Beispiel.
Also ich mag es…wenn du gerade kein Mondlicht oder einen Nachthimmel zur Beleuchtung hast dann ist es einfach mal Stock düster.
Ok, danke.
Auf meinem Oled werd ich dann gar nix mehr sehen 😀
Du siehst schon gut genug. Mondschein ist ziemlich hell, ohne Mond etwas dunkler, es hebt die Atmosphäre enorm.
Spiele auch auf Oled.
ok dann ist gut 😀
Dann gabs in dem Abschnitt im Video grad keinen Mondschein.
Außerdem hat man dank der extremen Weitsicht in Crimson Desert eine beeindruckende Kulisse vor sich, wenn man Nachts z.B. einen Hügel rauf klettert und die Lichter/Beleuchtung der vielen bewohnten Siedlungen und Städte vor sich sieht 🙂
Das ist immer cool, hat mir auch in AC gefallen 🙂
Boah, das Geruckel ist teilweise ganz schön übel. Hoffentlich ist das bis zum 3. Mai behoben.😎
Mit 120hz ist es sogar auf Qualität wunderbar.
Ich hab erhebliche Zweifel daran, dass diese Ruckler dann weg sind.🤔
Je nachdem wie man es eingestellt hat. Ich war mit Balance sehr zufrieden. Gestern habe ich 120hz Modus ausprobiert, und es läuft jetzt bei mir ruhiger und flüssiger auf Qualität.
Bin sehr zufrieden!
Bei mir ruckelt gar nichts läuft super
Es ruckelt aber im Video.
Ich seh da kein Ruckeln 😅
Es ruckelt auch nicht die ganze Zeit, sondern immer wieder mal. Ansonsten Glückwunsch, dich kann man offenbar mit wenig glücklich machen.
Ja ich bin genügsam 🙂
Das ist was Gutes, bewahr es dir möglichst lange.
Ich glaub meine Idee dem Spiel noch Zeit zu geben ist genau richtig.
Kann auch noch warten, bisher sieht es auf jeden Fall solide aus und in einigen Monaten sollte es perfekt gebalanced und ruckelfrei sein.
Sieht ja ganz gut aus auf der SX 🙂
Die vielen Blätter und Partikel die rumfliegen kann man einfach mit einem Regler regulieren. Man kann es auch komplett abstellen.
Tut der Performance auch gut und sieht realistischer aus wenn es weniger sind.
Wieso arm? Auf der Helix wird das Spiel schon gut laufen und sollte dann vom Gameplay in der finalen Fassung sein.
Auf der PS5 Pro ist es auch noch weit weg von dem, was das Spiel eigentlich kann. Wer wartet wird belohnt.
Die Nerven liegen im blauen Lager komplett blank. 🤭😂
Die armen pro Spieler.
So viel Geld für die Konsole ausgegeben nur um dann auf einer XBOX Seite damit prahlen zu müssen weil sie ja sonst nichts zu tun haben
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Stimmt nicht es gibt die Xbox serries x günstiger.😉
Der Mut der Verzweiflung, bemitleidenswert 📉.
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Ich kenn da so eine gewisse playstation Seite wo auf der Hauptseite aktuell 4 Artikel über MS/XBOX/GP sind.
Ach das muss schon weh tun sowas da zu lesen.
Ist das so @Z0RN?
Die Frage ist nicht Ernst gemeint oder?
🤣
Das war’s wohl für unseren PS5 Pro Fanboy 😅.
Ich habe die 🤓🤓🤓 vergessen.
Tja.
Andere laufen rot an, hier laufen sie blau an 🙂
Lächerlich wie sie immer die Galaxy Black Edition in den Raum werfen, typisches Fanboygehabe.
Hab ich mir auch gedacht 😁