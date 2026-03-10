Crimson Desert: Das sind die umfangreichen Konsolenspezifikationen

Crimson Desert hat die Konsolenspezifikationen enthüllt. Der Performance-Modus kommt dabei auf 1080p mit 60fps auf der PlayStation 5 und Xbox Series X.
Hört sich gut an aber ich passe erstmal bis es ein Sale gibt bei der Steuerung ist mir Vollpreis zu unsicher.