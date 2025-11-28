Crimson Desert: Das steckt in der Collector’s Edition

3 Autor: , in News / Crimson Desert
Crimson Desert: Collector’s Edition vorgestellt – das steckt im umfangreichen Sammlerpaket und der Collector’s Edition!

Die neue Collector’s Edition von Crimson Desert wurde im Detail vorgestellt und kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden.

Inhalt der Collector’s Edition:

Vollversion:

  • Crimson Desert (inklusive Disc in der SteelBook®-Edition)

Sammlerinhalte:

  • Exklusives Diorama (17″ x 11″ x 10″)
  • Limitierte SteelBook®-Hülle
  • Stoffkarte von Pywel
  • Brief der Entwickler
  • 3 Charakter-Fotokarten
  • Greymane-Brosche
  • 3 Patches

Digitale Inhalte:
Ultimate Pack:

  • Waffen: Tormented Soul Bow, Derictus Spear, Sielos Longsword
  • Shroud Lantern

Deluxe Pack:

  • Balgran Shield
  • Kairos Plate Set
  • Exclaire Horse Tack Set

Boni:

  • Pre-Order: Khaled Shield
  • PlayStation 5 exklusiv: Grotevant Plate Set
  • Nur mit PlayStation-Edition: Hyperion Horse Tack Set

Crimson Desert Collector’s Edition – Vorbestellung (Amazon)

  1. Katanameister 253540 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.11.2025 - 12:09 Uhr

    Schöne Collectors Edition, der Preis wäre interessant, gehe von 250-280€ aus.

  2. Buddy Dampfhammmer 22625 XP Nasenbohrer Level 2 | 28.11.2025 - 14:46 Uhr

    Eine wirklich schöne Collectors Edition das Diorama sieht verdammt gut aus.
    Das ganze hat aber schon ein stolzen Preis auch wenn das Spiel mit bei liegt.

