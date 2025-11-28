Crimson Desert: Das steckt in der Collector’s Edition

Die neue Collector’s Edition von Crimson Desert wurde im Detail vorgestellt und kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden.
Inhalt der Collector’s Edition:
Vollversion:
- Crimson Desert (inklusive Disc in der SteelBook®-Edition)
Sammlerinhalte:
- Exklusives Diorama (17″ x 11″ x 10″)
- Limitierte SteelBook®-Hülle
- Stoffkarte von Pywel
- Brief der Entwickler
- 3 Charakter-Fotokarten
- Greymane-Brosche
- 3 Patches
Digitale Inhalte:
Ultimate Pack:
- Waffen: Tormented Soul Bow, Derictus Spear, Sielos Longsword
- Shroud Lantern
Deluxe Pack:
- Balgran Shield
- Kairos Plate Set
- Exclaire Horse Tack Set
Boni:
- Pre-Order: Khaled Shield
- PlayStation 5 exklusiv: Grotevant Plate Set
- Nur mit PlayStation-Edition: Hyperion Horse Tack Set
Crimson Desert Collector’s Edition – Vorbestellung (Amazon)
- Crimson Desert Collector’s Edition (Xbox Series X)
- Crimson Desert Collector’s Edition (Code in a Box) (PC)
- Crimson Desert Collector’s Edition (PS5)
Video:
Schöne Collectors Edition, der Preis wäre interessant, gehe von 250-280€ aus.
kostet 280 bei mm.
Eine wirklich schöne Collectors Edition das Diorama sieht verdammt gut aus.
Das ganze hat aber schon ein stolzen Preis auch wenn das Spiel mit bei liegt.