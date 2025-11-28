Crimson Desert: Das steckt in der Collector’s Edition

Crimson Desert: Collector’s Edition vorgestellt – das steckt im umfangreichen Sammlerpaket und der Collector’s Edition!

Die neue Collector’s Edition von Crimson Desert wurde im Detail vorgestellt und kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden.

Inhalt der Collector’s Edition:

Vollversion:

Crimson Desert (inklusive Disc in der SteelBook®-Edition)

Sammlerinhalte:

Exklusives Diorama (17″ x 11″ x 10″)

Limitierte SteelBook®-Hülle

Stoffkarte von Pywel

Brief der Entwickler

3 Charakter-Fotokarten

Greymane-Brosche

3 Patches

Digitale Inhalte:

Ultimate Pack:

Waffen: Tormented Soul Bow, Derictus Spear, Sielos Longsword

Shroud Lantern

Deluxe Pack:

Balgran Shield

Kairos Plate Set

Exclaire Horse Tack Set

Boni:

Pre-Order: Khaled Shield

PlayStation 5 exklusiv: Grotevant Plate Set

Nur mit PlayStation-Edition: Hyperion Horse Tack Set

Crimson Desert Collector’s Edition – Vorbestellung (Amazon)

Video: