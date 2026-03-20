Crimson Desert: Day One Patch mit zahlreichen Verbesserungen veröffentlicht

Falls ihr gedacht habt, dass ihr gestern Abend um 23:00 Uhr trotz Pre-Load pünktlich anfangen könnt, Crimson Desert zu spielen, dann habt ihr nicht mit dem 21 GB großen Day One Patch gerechnet.
Das Problem dabei ist, dass einige Spieler dazu aufgefordert wurden, das ganze Spiel noch einmal neu herunterzuladen. Bei 120+ GB ist das natürlich nicht erfreulich. Wofür dann ein Pre-Load?
Der Patch bringt jedenfalls zahlreiche Verbesserungen, wie ihr den Crimson Desert Patch-Notes unten entnehmen könnt.
Crimson Desert – Patch-Notizen Version 1.00.02
Änderungen und Verbesserungen am Gameplay
Patch 1.00.02 wird auf der Xbox, im Epic Games Store und im Mac App Store zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.
Für PlayStation-Spieler wird dieser Patch in zwei Teilen veröffentlicht: Patch 1.00.01 und Patch 1.00.02. Die Inhalte von Patch 1.00.02 sind hierunter mit einem Sternchen markiert und Patch 1.00.01 steht nun zum Download zur Verfügung.
Für PlayStation-Spieler wird dieser Patch in zwei Teilen veröffentlicht: Patch 1.00.01 und Patch 1.00.02. Die Inhalte von Patch 1.00.02 sind hierunter mit einem Sternchen markiert und Patch 1.00.01 steht nun zum Download zur Verfügung.
Der Download hat möglicherweise bereits begonnen. Alternativ könnt ihr den Patch jetzt manuell herunterladen.
Wir werden euch über diese Ankündigung auf dem Laufenden halten, wann alle Patches für die jeweiligen Plattformen verfügbar sein werden.
Wir werden euch über diese Ankündigung auf dem Laufenden halten, wann alle Patches für die jeweiligen Plattformen verfügbar sein werden.
Update
PlayStation, Epic Games Store : Patch 1.00.02 ist ab dem 20.03.2026 um 01:00 Uhr (UTC) verfügbar.
Quest
- Es wurde eine Tutorial-Quest hinzugefügt, damit die Abyss-Ausrüstung zu Beginn von Kapitel 3 natürlicher erfahren werden kann.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Quests nicht ordnungsgemäß abgeschlossen oder fortgeführt werden konnten.
Inhalt
- Die Benutzerfreundlichkeit bei der Nutzung einiger Systeme und Spielinhalte einschließlich des Wohnsystems wurde verbessert.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei einigen Spielinhalten unnatürliche Aktionen oder Anzeigefehler auftraten.
- Der Schwierigkeitsgrad der QTEs beim Ergreifen durch Gegner wurde so angepasst, dass er nun schrittweise ansteigt.
- Der sofort tödliche Schaden von Bären wurde entfernt und ihr Schaden generell angepasst.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anzahl der Graumähnen im Besitz geringer als der tatsächliche Wert angezeigt wurde oder einige Graumähnen nicht in der Liste erschienen.
- Kürzlich gesehene Zwischensequenzen können jetzt noch schneller vorgespult werden. *
Fähigkeit
- Die Funktion „Beobachten und Lernen“ ist nun komfortabler.
- Im Fähigkeitsbildschirm wurde die Unterscheidung der Fähigkeitsnamen und Beschreibungen je nach Waffe verdeutlicht sowie einige Details und Videos wurden überarbeitet.
- Der Fähigkeit „Geschütz“ von Kliff wurde ein Gnadenschuss hinzugefügt.
- Für Damiane wurden Folge-Fähigkeiten vom Großschwert-Stich und Aufwärtsschlag hinzugefügt.
- Für Oongka wurde ein Folge-Angriff für den Stich mit der Doppelwaffe hinzugefügt.
Bosskampf
- Der Tenebrum-Kampf in Kapitel 4 wurde verbessert, sodass der Rätselabschnitt nicht mehr wiederholt werden muss, wenn man während des Kampfes stirbt. *
- Die Kampfbalance einiger Bosskämpfe einschließlich Riedteufel wurde angepasst.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bosse angriffen, während die Aktion zur Wiederbelebung eines Spielers aktiv war.
- Es wurden Probleme im Zusammenhang mit unnatürlichen Aktionen und dem Ablauf bestimmter Bosskämpfe behoben.
- Kampfanimationen und Inszenierung von Golem-Monstern wurden verbessert.
NPC und NPC-Dialog
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Grüßen eines NPCs die Sprachausgabe nicht mit den Untertiteln übereinstimmte.
- Animationen, Bewegungen, Lipsync, visuelle Effekte und die Sprachausgabe einiger Charaktere einschließlich NPCs und Tieren wurden generell verbessert.
- Dialoge, Stimmen und Reaktionen einiger NPCs wurden natürlicher und situationsgerechter gestaltet.
- Unnatürliche Bewegungen bei Interaktionen mit bestimmten NPCs und Tieren wurden behoben.
Lokalisierung
- Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert.
UI
- Es wurden Probleme mit der Textanzeige, den Funktionen, Soundeffekten und Sonstiges in einigen UIs behoben.
Performance
- Die Stabilität und Performance für PC und Konsolen wurden optimiert und einige Absturzursachen behoben.
* Diese Probleme werden für PlayStation-Spieler in Patch-Version 1.00.02 behoben.
Bekannte Probleme
- Bekannte Probleme könnt ihr über den untenstehenden Link einsehen.
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17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hab die halbe Nacht jetzt Crimson Desert auf XSX und PC gezockt. Die Unterschiede zwischen beiden Versionen ist wirklich krass. Während es auf XSX wie die BDO Konsolenversion aussieht und auch die gleichen Probleme hat, ist es auf PC mit Ultimate/Cinematic schon der grafische Hammer 😲
Das Spiel selbst fühlt sich weitestgehend wie BDO an. Die UI und vor allem die Steuerung sind aber tatsächlich dermaßen kompliziert, dass ich selbst nach Stunden immer noch durcheinander komme. Das sind für mich aktuell die größten Kritikpunkte am Spiel.
Nach der Arbeit geht es heute Nachmittag weiter. Bis auf UI/Steuerung gefällt mir das Spiel sehr gut bisher.
Danke für deinen Eindruck 👍🏻
Wie schauts mit den FPS auf der XSX aus?
Im Leistungsmodus hatte ich bisher relative stabile 60fps, aber sichtbare Grafikschwächen (z.B. Unschärfe usw.). Ab und an gibt’s mal einen kurzen Abfall, aber im großen und ganzen stabil. Im Qualitätsmodus sieht es bisher nach stabilen 30fps aus. Grafik sichtbar besser und schärfer … dafür halt nur 30fps. Ich bin mir noch unsicher was ich dann endgültig für XSX auswählen werde. Primär wird’s am PC gezockt.
Den Balance-Modus hab ich noch nicht ausprobiert.
Danke für deine Info 👍🏻
Hmmm. Abwarten und cyberpunk zocken
Das Spiel sieht leider echt nicht so gut aus auf der Series X. Teilweise echt blurry. Kein Wunder, weshalb die im Vorfeld immer nur die aufgemotzte PC-Version gezeigt haben. Dazu ist die Steuerung völlig überladen… Drücke ständig was falsches 😅
Spielst du auf Leistung, Balance oder Qualität? Im Leistungsmodus ist das Spiel leider sehr unscharf durch das dynamische hochskalieren. Im Qualitätsmodus ist es nicht ganz so schlimm … aber leider nur 30fps. Wie gesagt, trotz weiterentwickelter Engine die gleichen Probleme wie BDO.
Das ist natürlich frustrierend, aber es hätte auch jedem klar sein sollen, dass warten besser gewesen wäre.
Wird nicht der letzte Patch gewesen sein.
Wird leider an der Grafik auf den Base-Konsolen nicht viel ändern.
Habe Series X Gameplay gesehen. Sieht doch ganz ordentlich aus. Dennoch braucht es Feinschliff, und das auf allen Plattformen.
Daher, auch wenn es mich juckt das Spiel jetzt schon zu kaufen, werde ich ein paar Patches abwarten. Wenn man realistisch bleibt, war das bei der Komplexität des Spiels auch zu erwarten, dass da noch diverse Probleme auftreten werden.
Da vermisse ich direkt die guten alten SNES Zeiten. Spiel gekauft, Kassette rein und ohne Sorgen gezockt. Das geht heute ja gar nicht mehr allein wegen der Komplexität der Spiele.
Das Problem war allerdings auch dass diese Spiele Bugs hatten die nie gepatcht werden konnten. Spätestens ab PS1/Saturn ein echt nerviges Problem. Ich konnte Discworld nur einmal beenden, danach nie wieder. Und FF Fans braucht man nichts über Game-Breaking Bugs erzählen 😄
Ja die Modulzeiten. ♥️ Das wäre für einen Hersteller der Super-GAU gewesen, wenn da massive Bugs aufgetreten wären.
Es ist auf der Xbox laut den Entwicklern auch schon ein verzögerter Patch unterwegs der schon auf PS/PC vorhanden ist.
Es ist wie gesagt die weiterentwickelte BDO-Engine, welche schon seit Jahren mit den gleichen Problemen (vor allem auf Konsole) kämpft. Daher denke ich nicht, dass wir massive Veränderungen sehen werden. Optimierungen ja, aber große Veränderungen nein.