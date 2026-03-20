Crimson Desert: Day One Patch mit zahlreichen Verbesserungen veröffentlicht

Crimson Desert hat einen Day One Patch mit zahlreichen Verbesserungen erhalten.

Falls ihr gedacht habt, dass ihr gestern Abend um 23:00 Uhr trotz Pre-Load pünktlich anfangen könnt, Crimson Desert zu spielen, dann habt ihr nicht mit dem 21 GB großen Day One Patch gerechnet.

Das Problem dabei ist, dass einige Spieler dazu aufgefordert wurden, das ganze Spiel noch einmal neu herunterzuladen. Bei 120+ GB ist das natürlich nicht erfreulich. Wofür dann ein Pre-Load?

Der Patch bringt jedenfalls zahlreiche Verbesserungen, wie ihr den Crimson Desert Patch-Notes unten entnehmen könnt.

Crimson Desert – Patch-Notizen Version 1.00.02 Änderungen und Verbesserungen am Gameplay Patch 1.00.02 wird auf der Xbox, im Epic Games Store und im Mac App Store zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Für PlayStation-Spieler wird dieser Patch in zwei Teilen veröffentlicht: Patch 1.00.01 und Patch 1.00.02. Die Inhalte von Patch 1.00.02 sind hierunter mit einem Sternchen markiert und Patch 1.00.01 steht nun zum Download zur Verfügung. Der Download hat möglicherweise bereits begonnen. Alternativ könnt ihr den Patch jetzt manuell herunterladen.

Wir werden euch über diese Ankündigung auf dem Laufenden halten, wann alle Patches für die jeweiligen Plattformen verfügbar sein werden. Update PlayStation, Epic Games Store : Patch 1.00.02 ist ab dem 20.03.2026 um 01:00 Uhr (UTC) verfügbar. Quest Es wurde eine Tutorial-Quest hinzugefügt, damit die Abyss-Ausrüstung zu Beginn von Kapitel 3 natürlicher erfahren werden kann.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Quests nicht ordnungsgemäß abgeschlossen oder fortgeführt werden konnten. Inhalt Die Benutzerfreundlichkeit bei der Nutzung einiger Systeme und Spielinhalte einschließlich des Wohnsystems wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei einigen Spielinhalten unnatürliche Aktionen oder Anzeigefehler auftraten.

Der Schwierigkeitsgrad der QTEs beim Ergreifen durch Gegner wurde so angepasst, dass er nun schrittweise ansteigt.

Der sofort tödliche Schaden von Bären wurde entfernt und ihr Schaden generell angepasst.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anzahl der Graumähnen im Besitz geringer als der tatsächliche Wert angezeigt wurde oder einige Graumähnen nicht in der Liste erschienen.

Kürzlich gesehene Zwischensequenzen können jetzt noch schneller vorgespult werden. * Fähigkeit Die Funktion „Beobachten und Lernen“ ist nun komfortabler.

Im Fähigkeitsbildschirm wurde die Unterscheidung der Fähigkeitsnamen und Beschreibungen je nach Waffe verdeutlicht sowie einige Details und Videos wurden überarbeitet.

Der Fähigkeit „Geschütz“ von Kliff wurde ein Gnadenschuss hinzugefügt.

Für Damiane wurden Folge-Fähigkeiten vom Großschwert-Stich und Aufwärtsschlag hinzugefügt.

Für Oongka wurde ein Folge-Angriff für den Stich mit der Doppelwaffe hinzugefügt. Bosskampf Der Tenebrum-Kampf in Kapitel 4 wurde verbessert, sodass der Rätselabschnitt nicht mehr wiederholt werden muss, wenn man während des Kampfes stirbt. *

Die Kampfbalance einiger Bosskämpfe einschließlich Riedteufel wurde angepasst.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bosse angriffen, während die Aktion zur Wiederbelebung eines Spielers aktiv war.

Es wurden Probleme im Zusammenhang mit unnatürlichen Aktionen und dem Ablauf bestimmter Bosskämpfe behoben.

Kampfanimationen und Inszenierung von Golem-Monstern wurden verbessert. NPC und NPC-Dialog Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Grüßen eines NPCs die Sprachausgabe nicht mit den Untertiteln übereinstimmte.

Animationen, Bewegungen, Lipsync, visuelle Effekte und die Sprachausgabe einiger Charaktere einschließlich NPCs und Tieren wurden generell verbessert.

Dialoge, Stimmen und Reaktionen einiger NPCs wurden natürlicher und situationsgerechter gestaltet.

Unnatürliche Bewegungen bei Interaktionen mit bestimmten NPCs und Tieren wurden behoben. Lokalisierung Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert. UI Es wurden Probleme mit der Textanzeige, den Funktionen, Soundeffekten und Sonstiges in einigen UIs behoben. Performance Die Stabilität und Performance für PC und Konsolen wurden optimiert und einige Absturzursachen behoben. * Diese Probleme werden für PlayStation-Spieler in Patch-Version 1.00.02 behoben. Bekannte Probleme Bekannte Probleme könnt ihr über den untenstehenden Link einsehen. [Direkt hin]

