Crimson Desert: Details zur spielbaren Gamescom-Demo

Pearl Abyss wird die allererste spielbare Demo von Crimson Desert auf der gamescom 2024 präsentieren, dem weltweit größten Gaming-Event, das von Mittwoch bis Sonntag, 21. bis 25. August, in Köln stattfindet.

Fans aus aller Welt können ein Auge auf Crimson Desert in der Entertainment Area in Halle 6 (Gang B Nr.: 011, Gang A Nr.: 01) des Koelnmesse Messegeländes werfen. Das Standdesign zielt darauf ab, die Besucher vom ersten Moment an in die Spielumgebung eintauchen zu lassen.

Die Crimson Desert-Demo zeigt intensive Action-Kampfmechaniken mit Kliff als Spielercharakter.

Die Demo beginnt auf den wilden Schlachtfeldern mit den Greymane-Söldnern. Spieler können sich hier mit den Grundlagen von Angriff, Blocken, Ausweichen und Spezialfähigkeiten vertraut machen, während sie sich Horden von Feinden stellen. Nahtlose Zwischensequenzen zwischen den Kämpfen bieten einen Einblick in die Geschichte von Kliff und seinen Mitsöldnern.

Danach werden die Spieler in ein geheimnisvolles Gebiet transportiert, wo sie aus vier einzigartigen Bossen wählen können. Die Bosskämpfe finden in der riesigen Welt von Crimson Desert auf verschiedenen detaillierten Terrains statt, darunter schneebedeckten Berggipfeln und offenen Grasflächen, die alle sorgfältig ausgearbeitet wurden, um den Realismus zu erhöhen.

Spieler können sich auf intensive Kämpfe gegen diese vier unterschiedlichen Bosse gefasst machen, von denen jeder ein anderes Design, Angriffsmuster, Tempo und eine andere Mechanik aufweist.

Die Analyse des Kampfstils jedes Bosses und die Entwicklung individueller Strategien, um sie zu besiegen, wird bei jeder Begegnung eine neue Herausforderung darstellen.

Auch können Spieler für ein packendes Gameplay verschiedene Elemente, wie Kliffs einhändiges Schwert und Schild, den Bogen und verschiedene Fähigkeiten kombinieren, um Kombos zu erstellen. Ein einzigartiges Merkmal von Crimson Desert ist, dass die Spieler Schlachten anführen können, indem sie ihren eigenen, einzigartigen Kampfspielstil entwickeln.

Alle Demo-Teilnehmer erhalten exklusive Crimson Desert-Artikel. Außerdem haben diejenigen, die eine Umfrage ausfüllen, die Chance, bei einer Verlosung Preise wie High-End-Grafikkarten zu gewinnen.

Crimson Desert ist ein Open-World-Action-Adventure-Spiel, das die Geschichte von Söldnern erzählt, die auf dem riesigen Kontinent Pywel ums Überleben kämpfen. Das Spiel wurde mit Pearl Abyss‘ Next-Generation-Game-Engine, der BlackSpace Engine, entwickelt und bietet lebensechte Grafik, riesige Ausblicke, einzigartige Kreaturen und mehr.

Letztes Jahr fesselte Crimson Desert das weltweite Publikum mit einem Trailer, der auf der Gamescom Opening Night Live Showcase (ONL) Gameplay zeigte, und erhielt während einer geschlossenen Demo großes Lob von internationalen Medien.