Crimson Desert: Die Steuerung zu lernen ist wie Fahrradfahren, sagt Entwickler

Crimson Desert verkauft sich rasant, während Diskussionen über die komplexe Steuerung entbrannt sind.

Kaum veröffentlicht, sorgt Crimson Desert bereits für Schlagzeilen. Das Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss konnte laut aktuellen Angaben in weniger als einem Tag über zwei Millionen Einheiten verkaufen und zählt damit zu den erfolgreichsten Starts der letzten Zeit.

Trotz überwiegend solider Kritiken zeigt sich die Spielerschaft in vielen Bereichen begeistert.

Parallel dazu rückt jedoch ein zentrales Thema in den Fokus: die Steuerung. Zahlreiche Eingaben, die Kombination aus Schultertasten, Triggern, Face-Buttons und sogar das Drücken der Analogsticks, sorgen für Diskussionen.

Auch das Interface trägt dazu bei, dass einfache Aktionen wie das Lesen von Notizen zusätzliche Eingaben erfordern. PR- und Marketing-Direktor Will Powers räumte die Komplexität ein, verglich das System jedoch mit dem Erlernen des Fahrradfahrens. Es brauche Zeit, gehe danach aber in Fleisch und Blut über.

Aktuell fehlt eine Möglichkeit zur freien Tastenbelegung, und konkrete Pläne für ein entsprechendes Feature wurden bislang nicht bestätigt. Dennoch hat Pearl Abyss bereits erste Anpassungen vorgenommen.

Der Day-One-Patch behebt Probleme bei bestimmten Inhalten, verbessert den Housing-Modus, passt die Schwierigkeit von QTE-Sequenzen beim Grappling an und ermöglicht ein schnelleres Vorspulen bereits gesehener Zwischensequenzen.

Wie gut kommt ihr bisher mit der Steuerung von Crimson Desert klar?