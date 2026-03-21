Crimson Desert: Die Steuerung zu lernen ist wie Fahrradfahren, sagt Entwickler

Kaum veröffentlicht, sorgt Crimson Desert bereits für Schlagzeilen. Das Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss konnte laut aktuellen Angaben in weniger als einem Tag über zwei Millionen Einheiten verkaufen und zählt damit zu den erfolgreichsten Starts der letzten Zeit.
Trotz überwiegend solider Kritiken zeigt sich die Spielerschaft in vielen Bereichen begeistert.
Parallel dazu rückt jedoch ein zentrales Thema in den Fokus: die Steuerung. Zahlreiche Eingaben, die Kombination aus Schultertasten, Triggern, Face-Buttons und sogar das Drücken der Analogsticks, sorgen für Diskussionen.
Auch das Interface trägt dazu bei, dass einfache Aktionen wie das Lesen von Notizen zusätzliche Eingaben erfordern. PR- und Marketing-Direktor Will Powers räumte die Komplexität ein, verglich das System jedoch mit dem Erlernen des Fahrradfahrens. Es brauche Zeit, gehe danach aber in Fleisch und Blut über.
Aktuell fehlt eine Möglichkeit zur freien Tastenbelegung, und konkrete Pläne für ein entsprechendes Feature wurden bislang nicht bestätigt. Dennoch hat Pearl Abyss bereits erste Anpassungen vorgenommen.
Der Day-One-Patch behebt Probleme bei bestimmten Inhalten, verbessert den Housing-Modus, passt die Schwierigkeit von QTE-Sequenzen beim Grappling an und ermöglicht ein schnelleres Vorspulen bereits gesehener Zwischensequenzen.
Wie gut kommt ihr bisher mit der Steuerung von Crimson Desert klar?
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich verstehe echt nicht den Hype um dieses Game. Kann es mir einer erklären?
Wenn du mit Action-Adventures nichts anfangen kannst nicht. Wenn doch sollte es eigentlich ziemlich offensichtlich sein.
Ein Spiel welches extrem viel bietet von einem Entwickler der eines der besten MMOs gemacht hat, welches auch schon mehr bot als in dem Genre üblich.
War ja bei Black Desert Online ähnlich – die Steuerung tickt an dem einen oder anderen Punkt anders als man gewohnt ist, aber irgendwann erkennt man warum es so gemacht wurde und wie man es zu seinem Vorteil nutzen kann.
Es dauert nur ein paar Stündchen 😅
Wobei die Steuerung bei BDO deutlich intuitiver, schneller und agiler ist. Bei CD ist die Steuerung schon eine ganz andere Liga und extrem unübersichtlich und unnötig kompliziert.
Wie nötig oder unnötig es ist wird man wohl erst später wissen – ich spiele erst 2,3 Stunden ich weiß nicht was später noch dazu kommt und wie die paar Sachen die ich bisher kenne noch erweitert werden 😅
Ich sehe aktuell aber definitiv einige Sachen dich vielleicht anders gelöst hätte.
Die Steuerung ist definitiv gewöhnungsbedürftig und manchmal erklärt das Spiel auch nicht, welche Knöpfe man drücken muss. Aber sobald man es ein bisschen verstanden hat, wird es besser.
Ich kenn die Steuerung jetzt nicht im Detail, aber es haben sich doch für die einzelnen Genres Steuerungsschemata über die Jahre hinweg etabliert, konnte man dafür nicht das gewohnte nehmen?
Nicht ohne die Funktionalität einzuschränken oder ständig in irgendwelchen Sub-Menüs rumzuklicken.
Die meisten Spiele sind ja recht simpel aufgebaut, hier hat man schon nach 2 Stunden mehr Möglichkeiten als üblich.
Wer sich jetzt absolut nur mit diesem Spiel beschäftigt, dem wird die Steuerung wahrscheinlich irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen sein. Daher ist es auch nix für Gelegenheitsspieler.
Ich hätte bei dem Spiel dazu keine Motivation, weil ich Spiele und Welten mit einer guten Story möchte.
Hier wird man in eine Welt geworfen, die man nicht versteht. Das habe ich leider auch in real live!😟
Habe die Reviews vor Release angesehen, dann dachte ich mir? Ist es doch kein super Game?
Und dann starte ich das Game genau zu Release mit FSR 4.1 auf Nativ und Cinema Einstellungen. Es ist wirklich ein Cinema Erlebnis!
Man muss viel Zeit investieren aber das Game ist einfach sooo gut.
Hoffe jeder macht seine eigene Meinung zum Game.
Nachdem ich viele Jahre BDO gespielt habe, bin ich aktuell auch mehr als begeistert von CD und schon zwei Nächste durchgezockt. Was mich auch fasziniert ist die gesamte Physik im Spiel … beim ersten Baumfällen wurde ich gleich mal vom Baum erschlagen 😂
Insgesamt, auch trotz der vielen Macken, aktuell für mich das GotY 2026 😎
Ich warte ab. Lange sogar.