Crimson Desert: Die wohl beste Waffe für den Start in Pywel

In Crimson Desert ist die richtige Ausrüstung das A und O. Sprichwörtlich hängt euer Leben davon ab wie ihr in der riesigen Welt besteht.
In einem neuen Video wollen wir euch zeigen wo ihr das mächtige Katana Hwando finden könnt. Die starke Waffe erleichtert euch zu Beginn des Spiels im Kampf mit euren Gegnern. Ihr müsst dazu auch gar nicht weit laufen.
Nicht unweit von eurem Startplatz in Hernand steht auch das Löwenmähnen-Anwesen. Genau dort findet ihr das besagte Stück. Doch wer dachte im Haupthaus liegen genügend Schätze irrt sich.
Habt ihr das Katana verpasst? Dann kein Problem, es wartet noch immer auf euch!
Das Schwert lässt sich beim Schmied in Hernand nochmals massiv steigern und entfaltet ihr volles Potenzial mit allen Aufwertungen und Sockelplätzen.
Wie ihr an das Hwando kommt seht ihr hier:
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12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Stark, danke fürs zeigen dass werde ich mir merken.💚
Bis ich das spiele vergehen locker 2 jahre
Bis dahin sollte es auch fertig sein 😀
So wird es mir auch gehen, wenn ich es überhaupt jemals spielen werde.
Ne Katana ist immer gut …
Jep die nutze ich schon seit anfang an 😀
Werde ich mir merken für meinen Durchgang 👍.
Habe ich schon lange, aber ich kämpfe lieber mit zwei Einhandwaffen. 😄
Kleiner Tipp: Der größte Unterschied zwischen den Waffen sind die Extras die drin sind. Die kann man auch austauschen wenn man die Optik behalten möchte.
Zudem sollte man sich recht früh entscheiden, spätere Upgrades brauchen die gleiche Währung wie die Skills.
Danke, das werde ich mir mal organisieren.
Habe aber auch festgestellt, dass man auch in den späteren Regionen relativ gut zurecht kommt. Zumindest das Fußvolk lässt sich gut besiegen.
Langsam Kribbeln mir die Finger 😂😅
Sieht ja ziemlich cool aus