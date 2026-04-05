Crimson Desert: Die wohl beste Waffe für den Start in Pywel

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert ist zu Beginn ein hartes Pflaster, die Zweihandwaffe „Hwando“ ist hier ein echter „Gamechanger“ und erleichtert euch den Einstieg.

In Crimson Desert ist die richtige Ausrüstung das A und O. Sprichwörtlich hängt euer Leben davon ab wie ihr in der riesigen Welt besteht.

In einem neuen Video wollen wir euch zeigen wo ihr das mächtige Katana Hwando finden könnt. Die starke Waffe erleichtert euch zu Beginn des Spiels im Kampf mit euren Gegnern. Ihr müsst dazu auch gar nicht weit laufen.

Nicht unweit von eurem Startplatz in Hernand steht auch das Löwenmähnen-Anwesen. Genau dort findet ihr das besagte Stück. Doch wer dachte im Haupthaus liegen genügend Schätze irrt sich.

Habt ihr das Katana verpasst? Dann kein Problem, es wartet noch immer auf euch!

Das Schwert lässt sich beim Schmied in Hernand nochmals massiv steigern und entfaltet ihr volles Potenzial mit allen Aufwertungen und Sockelplätzen.

Wie ihr an das Hwando kommt seht ihr hier:

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12 Kommentare Added

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  6. LargeHenry 12880 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 05.04.2026 - 16:23 Uhr

    Habe ich schon lange, aber ich kämpfe lieber mit zwei Einhandwaffen. 😄

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  7. Ash2X 327420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.04.2026 - 18:02 Uhr

    Kleiner Tipp: Der größte Unterschied zwischen den Waffen sind die Extras die drin sind. Die kann man auch austauschen wenn man die Optik behalten möchte.
    Zudem sollte man sich recht früh entscheiden, spätere Upgrades brauchen die gleiche Währung wie die Skills.

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  8. d4wGkw0n 40580 XP Hooligan Krauler | 05.04.2026 - 18:54 Uhr

    Danke, das werde ich mir mal organisieren.
    Habe aber auch festgestellt, dass man auch in den späteren Regionen relativ gut zurecht kommt. Zumindest das Fußvolk lässt sich gut besiegen.

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