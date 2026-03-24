Crimson Desert: Drachenlimit sorgt für Frust bei Spielern

Was zunächst wie eines der spektakulärsten Features wirkte, entwickelt sich für viele Spieler aktuell zu einem Streitpunkt. In Crimson Desert sorgt das Drachenreiten für Kritik, obwohl es als eines der Highlights des Spiels inszeniert wurde.

Im Fokus steht dabei eine klare Einschränkung: Das Fliegen auf dem Drachen ist lediglich für 15 Minuten am Stück möglich. Ist dieses Zeitfenster erreicht, folgt eine Abklingzeit von 50 Minuten in Echtzeit, bevor der Drache erneut genutzt werden kann. Gerade weil dieses Feature erst im späten Spielverlauf freigeschaltet wird, empfinden viele Spieler diese Limitierung als enttäuschend.

Besonders kritisch wird gesehen, dass der Drache in Trailern und Gameplay-Präsentationen eine zentrale Rolle spielte. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, das Feature dauerhaft oder zumindest deutlich freier nutzen zu können. Stattdessen wird das Drachenreiten von einigen Spielern eher als temporäre Fähigkeit wahrgenommen, die nicht dem Aufwand entspricht, der für die Freischaltung nötig ist.

Auch das Balancing steht zur Debatte. Einige Stimmen hinterfragen, warum ein solches Limit in einem Einzelspieler-Erlebnis notwendig ist. Ohne kompetitive Nachteile für andere Spieler wirke die Einschränkung für viele unnötig und bremse das Gefühl von Fortschritt und Stärke im Endgame.

Neben dem Drachen werden auch andere Kreaturen als potenzielle Reittiere diskutiert. Teile der Community wünschen sich, dass alternative Mounts dauerhaft verfügbar gemacht werden, um mehr Vielfalt und Freiheit im Spiel zu ermöglichen.

Gleichzeitig zeigt sich, dass die Entwickler von Pearl Abyss bereits auf Feedback reagieren. Frühere Kritikpunkte, etwa an Inventarlimits, wurden durch Updates adressiert, die unter anderem mehr Stauraum sowie zusätzliche Schnellreisepunkte eingeführt haben.

Ob auch das Drachenreiten künftig angepasst wird, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass das Feature aktuell zu den meistdiskutierten Elementen von Crimson Desert zählt und die Erwartungen der Spieler noch nicht vollständig erfüllt.