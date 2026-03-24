Crimson Desert: Drachenlimit sorgt für Frust bei Spielern

Was zunächst wie eines der spektakulärsten Features wirkte, entwickelt sich für viele Spieler aktuell zu einem Streitpunkt. In Crimson Desert sorgt das Drachenreiten für Kritik, obwohl es als eines der Highlights des Spiels inszeniert wurde.
Im Fokus steht dabei eine klare Einschränkung: Das Fliegen auf dem Drachen ist lediglich für 15 Minuten am Stück möglich. Ist dieses Zeitfenster erreicht, folgt eine Abklingzeit von 50 Minuten in Echtzeit, bevor der Drache erneut genutzt werden kann. Gerade weil dieses Feature erst im späten Spielverlauf freigeschaltet wird, empfinden viele Spieler diese Limitierung als enttäuschend.
Besonders kritisch wird gesehen, dass der Drache in Trailern und Gameplay-Präsentationen eine zentrale Rolle spielte. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, das Feature dauerhaft oder zumindest deutlich freier nutzen zu können. Stattdessen wird das Drachenreiten von einigen Spielern eher als temporäre Fähigkeit wahrgenommen, die nicht dem Aufwand entspricht, der für die Freischaltung nötig ist.
Auch das Balancing steht zur Debatte. Einige Stimmen hinterfragen, warum ein solches Limit in einem Einzelspieler-Erlebnis notwendig ist. Ohne kompetitive Nachteile für andere Spieler wirke die Einschränkung für viele unnötig und bremse das Gefühl von Fortschritt und Stärke im Endgame.
Neben dem Drachen werden auch andere Kreaturen als potenzielle Reittiere diskutiert. Teile der Community wünschen sich, dass alternative Mounts dauerhaft verfügbar gemacht werden, um mehr Vielfalt und Freiheit im Spiel zu ermöglichen.
Gleichzeitig zeigt sich, dass die Entwickler von Pearl Abyss bereits auf Feedback reagieren. Frühere Kritikpunkte, etwa an Inventarlimits, wurden durch Updates adressiert, die unter anderem mehr Stauraum sowie zusätzliche Schnellreisepunkte eingeführt haben.
Ob auch das Drachenreiten künftig angepasst wird, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass das Feature aktuell zu den meistdiskutierten Elementen von Crimson Desert zählt und die Erwartungen der Spieler noch nicht vollständig erfüllt.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich glaube die Basis für das Spiel ist gut. Man hat sich aber in Details verloren und die Welt sinnlos groß gemacht.
Für mich daher nix, aber allen anderen viel Spaß mit dem Game.
Größer ist nicht immer besser. Das hat man schon in einigen Ubisoft Spielen gesehen
Absolut
Und täglich grüßt jetzt das Murmeltier mit den täglichen Crimson-Desert News? 😀
Immer wieder was zu meckern, ja? 😀
Aber ironisch 😀 Ich mag euch doch, sonst wäre ich nicht jeden Tag hier <3
Sollen sie halt nen Taximeter auf den Drachen packen,je länger man fliegen will desto teurer wirds 😅
Mal sehen, bis ich im Spiel soweit bin, hat Pearl Abyss da bestimmt schon was geändert/angepasst 😀
Leute, was macht ihr schon mit Drachen…? Ich hab grade mal das Lager freigeschaltet…
Lass dir Zeit! 😉
Das stört mich jetzt persönlich aber auch 15 min Flug 50 Minuten Pause ist wirklich nicht toll da muss ne Änderung kommen.
Die täglichen Diskussionen erinnern mich an den katastrophalen Start von Cyberpunk und heutzutage wird das Spiel immer wieder als Referenz genommen, wenn es um Grafikkarten-Tests geht. Nach einer gewissen Zeit war dann auch das Gejammer vorbei. 😉
Der Drache ist alt und hat ne Raucherlunge der braucht halt öfter mal eine Pause. 😅