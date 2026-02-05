Crimson Desert: Dynamisches Kampfsystem in Aktion

Neues Feature‑Video zu Crimson Desert: Pearl Abyss zeigt, wie dynamisch das Kampfsystem wirklich wird.

Pearl Abyss hat heute das zweite Feature Overview-Video für das kommende Crimson Desert veröffentlicht. Das Video gibt einen Einblick in das Kampfsystem des Spiels sowie den spielergetriebenen Charakterfortschritt.

Im Video sind die Kampfmechaniken und das flexible Wachstumssystem von Crimson Desert zu sehen, die Player Choice für sowohl Kampfstile als auch Fähigkeiten-Pfade bieten.

Crimson Deserts Kämpfe werden vor allem durch die Entscheidungen der Spieler beeinflusst. Zusätzlich zu Waffen und Fähigkeiten, die durch Charakterfortschritt verdient werden, können Spieler sich an jede Begegnung anpassen, indem sie beispielsweise verschiedene Reittiere oder ihre Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen.

Spieler können eine große Auswahl an Waffen tragen, darunter Schwert und Schild, Speer, Großschwert, Axt und einige Fernkampfwaffen. Jede Waffe bietet unterschiedliche Stärken und Kampftaktiken. Waffen können gekauft, während der Erkundung gefunden, als Belohnung für das Besiegen von Bossen oder Abschließen von Quests oder von Spielern gecraftet werden.

Die flüssigen Kämpfe von Crimson Desert bieten die Möglichkeit, verschiedene Combos aus Nahkampf, Tritten, Griffen und bewaffneten Kampftechniken zu verbinden. Waffen können auch durch Elementeffekte wie Feuer und Eis verbessert werden, wodurch eine strategische Tiefe hinzugefügt wird und Kämpfe intensiver werden.

Timing und genaue Aufmerksamkeit sind essenziell für Erfolg. Indem sie die Bewegungen und Angriffsmuster der Gegner beobachten, können Spieler perfektes Blocken und Ausweichen ausführen und dadurch Gegenangriffe möglich machen, die den Verlauf des Kampfes verändern.

Charakterfortschritt basiert auf den Fragmenten des Abyss, einer wichtigen Ressource, die Fähigkeiten freischaltet und verbessert. Fragmente erhalten Spieler durch das Besiegen mächtiger Bosse oder bei der Erkundung in der Welt Pywel. Einige Fähigkeiten können auch direkt durch Erkundung oder das Abschließen bestimmter Quests verdient werden.

Waffen und Ausrüstung können mit Material verbessert werden, das durch Minen, Bosse, Abschließen von Quests und Erkundung verdient wird. Spieler können ihren Spielstil noch weiter anpassen, indem sie Bonusattribute und Spezialeffekte auf ihre Ausrüstung anwenden.

Einige Bosse bieten auch exklusive Ausrüstung und Kostüme, die es in bestimmten Fällen erlauben, zu ihnen passende Fähigkeiten zu nutzen.

Crimson Desert erscheint weltweit am 19. März. Vorbestellungen sind derzeit auf der offiziellen Website oder in den Stores von PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac und Epic Games Store verfügbar.