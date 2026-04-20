Crimson Desert: Eine langersehnte Verbesserung wird diese Woche veröffentlicht

Pearl Abyss bereitet für Crimson Desert ein neues großes Update vor, das mehrere bereits angekündigte Verbesserungen aus dem letzten Entwickler-Update bündeln soll. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Komfort- und Systemanpassungen, die das Spielerlebnis spürbar erweitern sollen.
Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die langersehnte Einführung zusätzlicher Steuerungs-Presets für Tastatur und Maus sowie Controller, wodurch sich die Eingaben künftig flexibler anpassen lassen. Gleichzeitig werden neue Schwierigkeitsstufen integriert, die eine breitere Anpassung des Gameplays ermöglichen und unterschiedliche Spielstile besser unterstützen sollen.
Auch das Inventar-System erhält eine Überarbeitung. Neue Kategorie-Tabs sollen für mehr Übersicht sorgen und die Verwaltung von Gegenständen deutlich strukturieren. Damit reagiert das Studio auf einen der zentralen Bereiche, in dem sich viele Spieler mehr Komfort gewünscht hatten.
Zusätzlich arbeitet Pearl Abyss an visuellen Verbesserungen, insbesondere bei der Darstellung entfernter Landschaften. Diese Anpassungen führen dazu, dass das kommende Update größer ausfällt als frühere Patches.
Die Veröffentlichung ist für diese Woche vorgesehen, nachdem interne Tests und Optimierungen abgeschlossen sind. Das Studio betont dabei, dass ihr euch auf ein sorgfältig poliertes Update einstellen könnt, das schrittweise weitere Verbesserungen für Crimson Desert vorbereitet.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin ja mal gespannt wie die Steuerung und das Inventar ausgearbeitet sind, wenn ichs mir hole 😀
Die Steuerung ist mittlerweile gut, wurde auch schon angepasst.
Allerdings warte trotzdem noch. Weil die Grafik auf der Xbox sowohl extrem schlecht, wie auch extrem gut ist. Damit meine ich stehe still und warte bis alles geladen wurde oder bewege dich nur minimal, sieht es Top aus, allerdings musst du trotzdem dein HDR richtig einstellen und dann diverse Farben ändern damit es halbwegs ok aussieht. Raytracing ist der letzte Müll im Spiel, leider scheint alles hierüber zu laufen, beim Spielen musst du Dir vorstellen es ist wie die ganz alten AI Videos Clips, alles Oversaturated und alles verschwommener Matsch, wo es allerdings funktioniert, sieht es aus wie in 3D bzw. als ob man aus durch ein Fenster in Real schaut.
Lustig finde ich, dass sie die Fernsicht verbessern, weil das ist die einzige Sicht, die überhaupt nicht verbessert wird, weil Top. Die Nahsicht ist das große Problem, sowie die Nachtsicht. Ich habs aufm PC schon gesehen, hier sieht es Top aus, wenn man eine 5000€ Ausstattung hat, auf der Xbox richtig schlecht, auch die Auflösung ist vielleicht nur 720p und wir upgescaled, so kannst du es Dir auch vorstellen, extremen Upscaling und der Prozessor kommt nicht nach. Ich habs wieder gelöscht, ca. 20Std. gespielt, aber alte Xbox Spiele z.b. Farcry6 oder jede Creed, sieht besser aus. Es ist übrigens auch stark mit dem Ubi Creed spielen vergleichbar, gleiche Mechaniken, extrem große Maps, unendlich viele Sammelmissionen, immer wieder die gleichen Gegner nur in anderen Locations, Angeln, und sonstige Minispiele, Story kommt erst so in Kapitel 4 in Fahrt, wenn überhaupt, eigentlich ist es alles negative was bei Ubisoft bemängelt wird nur 100x schlimmer.
Sobald der richtige Grafikpatch für die Nahsicht draußen ist (vorallem vor Update 1 war die Grafik gut), spiele ich es weiter.
Sah auch auf der Standard PS nicht gut aus bei mir. Bei Release schon und durch Patches wurde es dann zunehmend verschwommen wie von dir beschrieben. Hab mich dann durch Reddit geklickt dort gibts Settings die man befolgen kann für alle Konsolen. Jetzt sieht das Game wieder 1A aus. Bin mir aber vorgekommen wie zu besten PC Zeiten bei der ganzen Feinjustiererei. Gewisse Einstellungen müssen auf PS gar auf Konsolenebene angepasst werden!
Sollen sie schön weiter alles verbessern, bis Ende des Jahres wird es perfekt gepatched sein.
Ich kann warten. Trotzdem danke an alle Vorbesteller. Die muss es auch geben.
Nö die müsste es nicht geben. Könnte man ja auch so normal kaufen.
Das steht auch noch auf meiner Wunschliste, bald bald
Ja… das Inventarsystem ist ein Graus. Wird Zeit, und hoffentlich nicht das letzte Update diesbezüglich…
Top. Vor allem da ich das Spiel erst Herbst/Winter starten werde, kann ich all die Neuerungen direkt vom Start genießen. Da sind jetzt einige Neuerungen bei, die man oft als Wunsch liest.
Klingt super. Fleißig sind die Entwickler auf jeden Fall. Freu mich mittlerweile darauf das Game zu spielen.
Es wird ständig verbessert, finde ich gut.
Schwierigkeit begrüsse ich, finde es doch viel zu einfach… aber ich mache auch kaum Missionen/ Bosse und grinde die meiste Zeit durch die Welt 🤣