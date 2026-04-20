Crimson Desert: Eine langersehnte Verbesserung wird diese Woche veröffentlicht

Crimson Desert erhält diese Woche ein weiteres Update, in dem auch eine langersehnte Verbesserung endlich eingeführt wird.

Pearl Abyss bereitet für Crimson Desert ein neues großes Update vor, das mehrere bereits angekündigte Verbesserungen aus dem letzten Entwickler-Update bündeln soll. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Komfort- und Systemanpassungen, die das Spielerlebnis spürbar erweitern sollen.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die langersehnte Einführung zusätzlicher Steuerungs-Presets für Tastatur und Maus sowie Controller, wodurch sich die Eingaben künftig flexibler anpassen lassen. Gleichzeitig werden neue Schwierigkeitsstufen integriert, die eine breitere Anpassung des Gameplays ermöglichen und unterschiedliche Spielstile besser unterstützen sollen.

Auch das Inventar-System erhält eine Überarbeitung. Neue Kategorie-Tabs sollen für mehr Übersicht sorgen und die Verwaltung von Gegenständen deutlich strukturieren. Damit reagiert das Studio auf einen der zentralen Bereiche, in dem sich viele Spieler mehr Komfort gewünscht hatten.

Zusätzlich arbeitet Pearl Abyss an visuellen Verbesserungen, insbesondere bei der Darstellung entfernter Landschaften. Diese Anpassungen führen dazu, dass das kommende Update größer ausfällt als frühere Patches.

Die Veröffentlichung ist für diese Woche vorgesehen, nachdem interne Tests und Optimierungen abgeschlossen sind. Das Studio betont dabei, dass ihr euch auf ein sorgfältig poliertes Update einstellen könnt, das schrittweise weitere Verbesserungen für Crimson Desert vorbereitet.