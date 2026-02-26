Crimson Desert: Eine Spielwelt von epischem Ausmaß

Horizonte, die sich scheinbar endlos ausdehnen, Gebirge, die im Dunst verschwinden, und Himmelsinseln, die über dem Festland schweben. Mit jedem neuen Detail über Crimson Desert wird klar, dass hier kein gewöhnliches Open-World-Projekt entsteht, sondern eine Welt, die in ihren Dimensionen neue Maßstäbe setzen will.

Die Karte von Crimson Desert soll mindestens doppelt so groß ausfallen wie die Spielwelt von The Elder Scrolls V: Skyrim. Zudem übertrifft sie offenbar auch die Fläche von Red Dead Redemption 2. Damit positioniert sich der Titel klar im oberen Bereich aktueller Open-World-Dimensionen.

Doch Größe allein steht nicht im Mittelpunkt. Die Welt reagiert auf den Spieler. Zerstörungsphysik sorgt dafür, dass Umgebungen unter Einwirkung von Kämpfen und Kräften sichtbar nachgeben. Gebäude, Strukturen und Elemente der Landschaft sind nicht bloße Kulisse, sondern Teil des dynamischen Geschehens.

Hinzu kommt ein dynamisches Wettersystem, das Atmosphäre und Spielabläufe beeinflusst. Wechselnde Bedingungen verändern nicht nur die Optik, sondern auch die Wahrnehmung der Umgebung. Nebel, Sturm oder klare Sicht prägen die Reise durch die verschiedenen Regionen.

Besonders auffällig sind die schwebenden Inseln und hoch gelegenen Zonen, die über Reittiere erreichbar sind. Einige Gebiete liegen fernab klassischer Wege und eröffnen zusätzliche vertikale Ebenen innerhalb der Spielwelt. Das Fliegen gilt dabei als schnellste Form der Fortbewegung und erweitert die Navigation deutlich über das Bodenniveau hinaus.

Mit dieser Kombination aus enormer Kartengröße, physikalischer Zerstörung, dynamischem Wetter und luftgestützter Erkundung zeichnet sich Crimson Desert als eines der ambitioniertesten Open-World-Projekte der kommenden Zeit ab.