Crimson Desert: Eine Spielwelt von epischem Ausmaß

Horizonte, die sich scheinbar endlos ausdehnen, Gebirge, die im Dunst verschwinden, und Himmelsinseln, die über dem Festland schweben. Mit jedem neuen Detail über Crimson Desert wird klar, dass hier kein gewöhnliches Open-World-Projekt entsteht, sondern eine Welt, die in ihren Dimensionen neue Maßstäbe setzen will.
Die Karte von Crimson Desert soll mindestens doppelt so groß ausfallen wie die Spielwelt von The Elder Scrolls V: Skyrim. Zudem übertrifft sie offenbar auch die Fläche von Red Dead Redemption 2. Damit positioniert sich der Titel klar im oberen Bereich aktueller Open-World-Dimensionen.
Doch Größe allein steht nicht im Mittelpunkt. Die Welt reagiert auf den Spieler. Zerstörungsphysik sorgt dafür, dass Umgebungen unter Einwirkung von Kämpfen und Kräften sichtbar nachgeben. Gebäude, Strukturen und Elemente der Landschaft sind nicht bloße Kulisse, sondern Teil des dynamischen Geschehens.
Hinzu kommt ein dynamisches Wettersystem, das Atmosphäre und Spielabläufe beeinflusst. Wechselnde Bedingungen verändern nicht nur die Optik, sondern auch die Wahrnehmung der Umgebung. Nebel, Sturm oder klare Sicht prägen die Reise durch die verschiedenen Regionen.
Besonders auffällig sind die schwebenden Inseln und hoch gelegenen Zonen, die über Reittiere erreichbar sind. Einige Gebiete liegen fernab klassischer Wege und eröffnen zusätzliche vertikale Ebenen innerhalb der Spielwelt. Das Fliegen gilt dabei als schnellste Form der Fortbewegung und erweitert die Navigation deutlich über das Bodenniveau hinaus.
Mit dieser Kombination aus enormer Kartengröße, physikalischer Zerstörung, dynamischem Wetter und luftgestützter Erkundung zeichnet sich Crimson Desert als eines der ambitioniertesten Open-World-Projekte der kommenden Zeit ab.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Weiß nicht was ich davon halten soll… 🤔
Ich mein, alles oben genannte hört sich echt gut an … bis auf die Größe.
Die Größe ist für mich schon wieder so eine Hürde, da ich eigentlich immer alles erkunden will, solange es interessant genug und nicht immer dasselbe ist.
Allein schon wenn ich daran denke, wie viele Stunden ich bei Skyrim benötigte, um alles zu erledigen etc. und wie viel Zeit ich heutzutage dafür aufwenden müsste, bei der weitaus weniger Zeit, die mir zur Verfügung steht!
Geht mir auch so. Es wird sehr zeitintensiv sein, aber so ein Spiel möchte ich auf gar keinen Fall verpassen.
Ja spielen werde ich das früher oder später sicher mal, aber sicherlich auch nur einen Bruchteil davon, weil einfach nicht mehr machbar, da sonst zuviele andere Spiele liegen bleiben würden, die ich aber mindestens genauso gern spielen möchte und ich hasse es, wenn ich Spiele, die mir gefallen, nicht abschließen kann… 😅
Das wird mir einfach zu viel und zu groß. Solch Spiele schaffe ich einfach nicht mehr gut zu zocken.
Grösse allein heisst nichts, weder im positicen noch im negativen
die riesigste Welt bringt mir nichts wenn sie so generisch und repetitiv wie in AC Valhalla oder Elden Ring ist, dann lieber Klasse statt Masse
Lesen brauche ich nichts mehr. Ist schon gekauft.
Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen 🙈
Hatte gelesen das die Welt 4x so groß wie Paris sein soll, also sozusagen mehr wie 400 km2 echt Wahnsinn.